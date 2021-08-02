台中烏日三和里淹水 盧秀燕：原因還待查

台中市烏日區三和里昨晚至今上午下大雨，導致成功東路有許多戶住家淹水，市長盧秀燕上午前往視察表示，有可能是附近山坡的泥沙被雨水沖刷下來，加上水溝又小，才導致淹水，不過目前各種說法仍多，還待水利局進一步查明原因進行改善。

盧秀燕也說，台中市已下了300多公釐的雨，有的下到馬路上，但像是烏日區三和里就有30多住戶因為下雨而淹水。因為雨還在下，希望市民提高警覺，做好防災準備，需要沙包可以向區公所或水利局領取。

里長楊添和指出，當地地勢雖高，算是「山上」但低的山下地區沒有淹水，反而是高的地水，研判問題出在排水出了問題。

他說，三和里成功社區從昨晚下起大雨，成功東路168號附近，以及學田路便行巷270號、榮泉里三榮十六路91號前，都有水溝堵塞情形，導致到凌晨3、4時已有多戶人家傳出進水，許多人半夜忙著從家裡掃水出來，一整夜沒有睡。