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畫作結合裝置藝術和香氣 「永遠少女心」特展療癒人心

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
「永遠少女心」主題特展跨域結合畫作、裝置藝術和香氣。記者陳斯穎／攝影
「永遠少女心」主題特展跨域結合畫作、裝置藝術和香氣。記者陳斯穎／攝影

中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊即日起至8月26日推出「永遠少女心」主題特展，由6位女性藝術家，跨域結合30幅畫作、6座裝置藝術和6種主題香氣，同時讓觀賞者滿足視覺、觸覺和嗅覺的感受，期望用充滿粉紅甜美感的創意，讓病患及家屬獲得心靈的慰藉。

策展人匯客市藝文設計總監蔣育鳳表示，此次特展邀請淡彩藝術家施雪紅展出21幅充滿可愛温暖風格的畫作，及美展中屢獲獎的藝術家黃孟玲展出9幅女性議題的油畫，更跨域結合畫作、置藝術及香氣。

藝術家林千棉、李昕諭以植物紙創作出不同花樣及幸運草搭配畫作的色彩，巧妙將施雪紅創作的「心悅怡情」、「幸福滿懷」、「童伴」、「臻愛」、以及黃孟玲藝術家的畫作「我相信」、「夢不落」融合成6座裝置藝術，增加觀賞者可觸碰的少女心物件如愛心、棒棒糖、花束、星星及花時鐘，期待喚起觀賞者內心的感動及有夢想的自己。

這6座裝置藝術也暗藏芳香療癒，由芳療師蔡銀杏調製出代表畫作的獨特香氛，讓觀賞者在滿足視覺及觸覺之餘，更將嗅覺的感受喚起。

此外，藝術家施雪紅也抛磚引玉捐款給仁愛基金，協助弱勢病患，把愛化為行動送暖至病房，院長陳自諒也致贈感謝獎牌表達感謝，同時也致贈獎牌給所有參與的藝術家。

中醫大新竹附醫藝廊推出「永遠少女心」主題特展，院長陳自諒（中）致贈6位藝術家獎牌表達感謝。記者陳斯穎／攝影
中醫大新竹附醫藝廊推出「永遠少女心」主題特展，院長陳自諒（中）致贈6位藝術家獎牌表達感謝。記者陳斯穎／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊即日起至8月26日推出「永遠少女心」主題特展。記者陳斯穎／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊即日起至8月26日推出「永遠少女心」主題特展。記者陳斯穎／攝影

藝術家 裝置藝術

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