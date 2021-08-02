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大甲中年男病逝留年邁母與妻小 小額募款16萬元送到家

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大甲吳姓男子病逝，留下年邁母親與妻小，各界善心捐款送到他家。圖／台中市議員李榮鴻服務處提供
大甲吳姓男子病逝，留下年邁母親與妻小，各界善心捐款送到他家。圖／台中市議員李榮鴻服務處提供

台中市大甲區平安里52歲吳姓男子日前心臟病發作昏厥送醫不治，留有大陸籍妻子和一子一女及行動不便的母親需照顧，家人無法負擔他殯葬費用，里長周寶惜、中市議員李榮鴻得知後，尋求大甲廣明宮廣澤尊王慈善會協助，經小額募款募得16萬元，今天由慈善會與李榮鴻特助李文傑送善款到吳家。

李榮鴻議員特助李文傑表示，住大甲區平安里的吳家平時夫妻二人皆為打臨時工維生，收入微薄亦無家產，吳男驟逝家庭頓失收入來源，他留下讀國中和國小子女，母親體弱行動不便，每月房租9000元，已壓得全家人快喘不過氣，李文傑感謝廣明宮慈善會及慈航生命禮儀吳正吉先生尋求各方善心人士的伸出援手，希望能給予吳家暫時的支持。

廣明宮慈善會表示，這次募捐主要為包辦吳男殯葬費用，剩餘給予吳家做生活費，經過155位善心大德的捐款後，募得16萬多元，今天探視時全數交予吳妻，期盼吳家能度過難關。

心臟病 捐款 募款

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