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德基水庫蓄水率快破60% 山區道路有落石警方提醒
台中市平地昨晚到今天早上持續大雨，山區也降雨，今天上午7點，德基水庫水位1385.85公尺，蓄水量1萬1092萬噸，比昨天1萬913萬噸，增加179萬噸，蓄水率達59.5%，已接近60%，台中市民說，不會再缺水真好。
經濟部水利署水庫水情網站資料，德基水庫昨天24小時累積雨量為23.5毫米，前一天則只有7毫米，今天德基水庫水位較昨天上升近0.65公尺，蓄水量增加179萬噸，今天凌晨起，德基水庫集水區仍持續降雨，但雨勢不大，所以，總進水量23cms，反而較昨天27cms減少4cms。
因山區連日下雨，路旁岩壁土石含水量高容易掉落，台中市和平警分局提醒民眾注意行車安全，昨天晚上10點多，在台21線6公里處有落石，昨天早上台8線中橫公路7公里處裡冷隧道口有巨石掉落路中，影響行車安全，警方到場設路障管制交通，已通知公路總局處理，恢復交通。
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