德基水庫蓄水率快破60% 山區道路有落石警方提醒

台中市平地昨晚到今天早上持續大雨，山區也降雨，今天上午7點，德基水庫水位1385.85公尺，蓄水量1萬1092萬噸，比昨天1萬913萬噸，增加179萬噸，蓄水率達59.5%，已接近60%，台中市民說，不會再缺水真好。

經濟部水利署水庫水情網站資料，德基水庫昨天24小時累積雨量為23.5毫米，前一天則只有7毫米，今天德基水庫水位較昨天上升近0.65公尺，蓄水量增加179萬噸，今天凌晨起，德基水庫集水區仍持續降雨，但雨勢不大，所以，總進水量23cms，反而較昨天27cms減少4cms。