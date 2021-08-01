南投竹山農路損大排淘空 縣府擬籌510萬元改善

南投縣竹山鎮桂林里街仔尾溪排水幹線年久失修，加上近期頻有豪雨，護岸淘空狀況嚴重，恐影響社區排洪及民宅安全；中和、鯉魚、秀林、延山等4里部分農路路況極差，經縣府會勘認定確有修建必要，將挹注逾510萬元經費發包改善。

工務處指出，桂林里居民陳情反映，位在加正巷4-15號民宅前的街仔尾溪排水幹線護岸因年久失修，且被溝水沖刷先前已淘空，未料近期豪雨使溝水更湍急，淘空狀況加劇，另一小段溝底未加固鋪面，易生雜草影響環境衛生及水流渲洩。

經會勘確認，街仔尾溪排水幹線護岸除了左側約40米有淘空狀況，右側也有約15米有類似情形，評估後都將重新施設基礎深達1.5米的全新護岸，連同溝底溪床一併處理，粗估需要270萬元，以確保該區域排洪及鄰近社區民宅安全。

此外，縣長林明溱也接獲民眾及民代陳情，中和、鯉魚、秀林、延山等4里部分農路區段因長年未鋪整，或邊坡欠缺保護、年久失修致破損嚴重，造成路況不佳，影響農民及用路交通安全，盼縣府重視並協助地方進行道路工程改善。

林表示，中和里前山段36、63地號農路至今仍是泥土路面，人車通行常因泥濘而發生危險，居民爭取鋪設瀝青路面，但評估農路旁有大排水溝，整體鋪設以PC混凝土路面更安全耐用安全，因此將用75萬元重新鋪整230米長、3米寬農路。