南投溪頭遊園電動車回來了 今重啟提供接駁服務

全國疫情警戒27日降至二級，本周雖是降級後首個周末，但南投縣因天氣狀況不佳，幾乎是全日陰雨，各旅遊景點未見人潮車流，一向很受民眾喜愛的溪頭自然教育園區，今日入園人數也不到500人，但今天起恢復遊園電動車接駁服務。

溪頭自然教育園區入夏涼爽，是國內知名避暑景點，更因被山林環抱，以芬多精著稱，尤其受到熱愛踏青健行的民眾喜愛，但受今年爆發本土疫情影響，5月中旬後就宣布封園，園區內住宿及接駁車服務也暫停，直至微解封才逐步調整開放。

溪頭自然然教育園區指出，713微解封後，前期僅開放園區住宿客，後續滾動調整開放入住周邊立案飯店民宿的旅客，憑加蓋業者發票章的溪頭入園券遊憩；727降級後則實施總量管制，每天入園人數為承載量40%，現以3500人為入園上限。

不過，27日降級後雖湧現人流，但每天人數大概都落在上千人，並未超出入園上限，本周末則是降級後第一個周末假日，但因碰上西南氣流攪局，中南部天氣狀況不佳，南投山區更是陰雨不斷，溪頭今日入園人數僅400多人，未見人潮。

但為園區因應降級解封，遊客會逐漸增多，考量部分民眾因年齡、活動力等因素，難免有交通接駁需求，園方因此公告，從今天起恢復提供遊園電動車接駁服務，採包車及定點接駁模式，前者須提前預約，後者僅停靠大學樓與大學池供搭乘。

溪頭自然然教育園區表示，為落實防疫，遊園電動車仍比照餐飲隔板模式，設有透明防疫隔層，工作人員也會定期消毒，而包車須提前向園區服務中心洽詢預約，定點接駁服務時間則為上午8時20分至下午4時止，原則上約每20分鐘一班。