快訊

圖輯／翻滾吧男孩李智凱+教練林育信 這一抱成就15年夢想

南投溪頭遊園電動車回來了 今重啟提供接駁服務

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
溪頭自然教育園區遊園電動車接駁服務資料照。圖／溪頭自然教育園區提供
溪頭自然教育園區遊園電動車接駁服務資料照。圖／溪頭自然教育園區提供

全國疫情警戒27日降至二級，本周雖是降級後首個周末，但南投縣因天氣狀況不佳，幾乎是全日陰雨，各旅遊景點未見人潮車流，一向很受民眾喜愛的溪頭自然教育園區，今日入園人數也不到500人，但今天起恢復遊園電動車接駁服務。

溪頭自然教育園區入夏涼爽，是國內知名避暑景點，更因被山林環抱，以芬多精著稱，尤其受到熱愛踏青健行的民眾喜愛，但受今年爆發本土疫情影響，5月中旬後就宣布封園，園區內住宿及接駁車服務也暫停，直至微解封才逐步調整開放。

溪頭自然然教育園區指出，713微解封後，前期僅開放園區住宿客，後續滾動調整開放入住周邊立案飯店民宿的旅客，憑加蓋業者發票章的溪頭入園券遊憩；727降級後則實施總量管制，每天入園人數為承載量40%，現以3500人為入園上限。

不過，27日降級後雖湧現人流，但每天人數大概都落在上千人，並未超出入園上限，本周末則是降級後第一個周末假日，但因碰上西南氣流攪局，中南部天氣狀況不佳，南投山區更是陰雨不斷，溪頭今日入園人數僅400多人，未見人潮。

但為園區因應降級解封，遊客會逐漸增多，考量部分民眾因年齡、活動力等因素，難免有交通接駁需求，園方因此公告，從今天起恢復提供遊園電動車接駁服務，採包車及定點接駁模式，前者須提前預約，後者僅停靠大學樓與大學池供搭乘。

溪頭自然然教育園區表示，為落實防疫，遊園電動車仍比照餐飲隔板模式，設有透明防疫隔層，工作人員也會定期消毒，而包車須提前向園區服務中心洽詢預約，定點接駁服務時間則為上午8時20分至下午4時止，原則上約每20分鐘一班。

溪頭

相關新聞

南投竹山農路損大排淘空 縣府擬籌510萬元改善

南投縣竹山鎮桂林里街仔尾溪排水幹線年久失修，加上近期頻有豪雨，護岸淘空狀況嚴重，恐影響社區排洪及民宅安全；中和、鯉魚、秀...

南投最年輕鎮長將當爸 不捨模範父親沒表揚到府獻獎

父親節將至，但受疫情影響，為免群聚降低感染風險，各地政府大多取消模範父親表揚大會，但南投縣集集鎮長陳紀衡不捨一生辛勞的獲...

備好抽水機和沙包等防汛器材 台中市今早三級開設應變

西南氣流影響，中南部要防災雨勢，中央氣象局資料顯示，西南風有逐漸增強趨勢，預估影響時間自今天起至周三(4日)，台中市政府...

周末夜逢甲豐原廟東夜市人多 花市要排隊結帳

昨天是全國疫情三級警戒降為二級的第一個周末，台中逢甲夜市前晚就有人潮， 逛街民眾說在家悶太久，早就想逛街，有人拿著飲料逛...

南投德鹿谷村 10月復名

南投縣仁愛鄉合作村爭取恢復傳統名稱，6月經部落證明推動委員會定案，將恢復部落舊名「德鹿谷」村，最快10月底舉行復名儀式。...

彰化快篩收費低 外縣市跨區搶

中彰投多日無新增確診者，嘉義確診者曾到台中，中市昨公布足跡，包含高鐵、台鐵車站與全家便利商店大肚火車頭店，已完成消毒。彰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。