南投最年輕鎮長將當爸 不捨模範父親沒表揚到府獻獎

父親節將至，但受疫情影響，為免群聚降低感染風險，各地政府大多取消模範父親表揚大會，但南投縣集集鎮長陳紀衡不捨一生辛勞的獲獎爸爸們因疫沒能被表揚，今天逐一拜訪致贈表揚狀與禮物，同時預祝他們和每位爸爸「父親節快樂」。

集集鎮公所指出，每年各地都會推舉模範父親，並集體公開表揚，集集鎮也不例外，循往例，按照全鎮共11里分別推舉出11個模範父親，未料，今年本土爆發疫情，就算疫況稍緩仍應避免群聚，降低感染風險，因此取消模範父親表揚大會。

只不過，父親為家庭、兒女辛勞一輩子，如今能獲模範父親殊榮實屬不易，本來能公開表揚卻因疫喊停，也讓陳紀衡和公所團隊都覺得不捨，經討論決定，今天就由陳充當外送員，親自登門拜訪鎮上11位模範父親，並獻上表揚狀與禮物。

陳紀衡說，父親是家庭的重要角色，無論其身分是丈夫、父親或兒子，幾乎都須時時刻刻懷抱著對家的責任感和關懷，尤其，他也將升格為爸爸，如今更能感受到父職的無私與愛，對父親這個身分也有更深刻的體悟和認知。

而今年集集鎮模範父親當選人分別為隘寮里莊瑞東、田寮里簡文琛、林尾里沈清良、和平里陳和清、集集里黃明華、玉映里許文章、吳厝里劉武雄、八張里黃逢盛、永昌里陳德華、廣明里田壽杉、富山里吳森橋，共11里11人。