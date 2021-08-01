公共場所空品合格嗎？ 環保局推標章台中機場首家審核中

新冠肺炎疫情擾台一年多，隨疫情趨緩警戒降到二級，各場所逐步解封，台中市政府環保局指出，環保署今年7月2日發布「室內空氣品質自主管理標章推動作業要點」鼓勵公私場所取得自主管理標章，提升企業形象，也維護民眾健康。目前台中航空站已申請優良級標章，由環保局輔導申請中。

疫情時鬆時緊，民眾對公共場所空品更有要求。環保局表示，「室內空氣品質自主管理標章推動作業要點」目前台中市轄內有民航局台中航空站已申請優良級標章，環保局輔導中，經審查核可後，可望成為全市第一處獲環保署發給優良級標章使用權。

另有多家場所致電洽詢申請細節，包括國立科學博物館、國家歌劇院、大里仁愛醫院及台中圖書館等單位，環保局將持續輔導業者申請優良級或良好級標章。

根據環保署公告各類型場所管制項目，包括通風指標+致癌風險指標+場址汙染源特性指標等，公私場所申請自主管理標章，由環保署認可機構檢測後，如符合各項管制規定，市府環保局審查同意後，將授予標章使用權，可張貼標章於場所出入口。