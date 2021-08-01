快訊

高球／7選手加賽奪銅 潘政琮4洞苦戰出線創歷史

公共場所空品合格嗎？ 環保局推標章台中機場首家審核中

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
環保署推空氣品質自主管理，中市由台中機場率先申請，目前審核中。圖／聯合報系 記者游振昇／攝影
環保署推空氣品質自主管理，中市由台中機場率先申請，目前審核中。圖／聯合報系 記者游振昇／攝影

新冠肺炎疫情擾台一年多，隨疫情趨緩警戒降到二級，各場所逐步解封，台中市政府環保局指出，環保署今年7月2日發布「室內空氣品質自主管理標章推動作業要點」鼓勵公私場所取得自主管理標章，提升企業形象，也維護民眾健康。目前台中航空站已申請優良級標章，由環保局輔導申請中。

疫情時鬆時緊，民眾對公共場所空品更有要求。環保局表示，「室內空氣品質自主管理標章推動作業要點」目前台中市轄內有民航局台中航空站已申請優良級標章，環保局輔導中，經審查核可後，可望成為全市第一處獲環保署發給優良級標章使用權。

另有多家場所致電洽詢申請細節，包括國立科學博物館、國家歌劇院、大里仁愛醫院及台中圖書館等單位，環保局將持續輔導業者申請優良級或良好級標章。

根據環保署公告各類型場所管制項目，包括通風指標+致癌風險指標+場址汙染源特性指標等，公私場所申請自主管理標章，由環保署認可機構檢測後，如符合各項管制規定，市府環保局審查同意後，將授予標章使用權，可張貼標章於場所出入口。

環保署 疫情

相關新聞

備好抽水機和沙包等防汛器材 台中市今早三級開設應變

西南氣流影響，中南部要防災雨勢，中央氣象局資料顯示，西南風有逐漸增強趨勢，預估影響時間自今天起至周三(4日)，台中市政府...

周末夜逢甲豐原廟東夜市人多 花市要排隊結帳

昨天是全國疫情三級警戒降為二級的第一個周末，台中逢甲夜市前晚就有人潮， 逛街民眾說在家悶太久，早就想逛街，有人拿著飲料逛...

南投德鹿谷村 10月復名

南投縣仁愛鄉合作村爭取恢復傳統名稱，6月經部落證明推動委員會定案，將恢復部落舊名「德鹿谷」村，最快10月底舉行復名儀式。...

彰化快篩收費低 外縣市跨區搶

中彰投多日無新增確診者，嘉義確診者曾到台中，中市昨公布足跡，包含高鐵、台鐵車站與全家便利商店大肚火車頭店，已完成消毒。彰...

廣角鏡／台中潭心鐵馬空橋 點亮潭子

台中市潭子區有「綠空廊道」、「潭雅神綠園道」自行車道，中間有省道台三線阻隔，市府打造「潭心鐵馬空橋」縫合兩端，橋體融入奔...

高美溼地木棧道開放 上限691人

疫情降級，台中高美溼地木棧道今起重新開放，人數上限691人，直達高美溼地的3路公車也恢復。台灣好行苗栗南庄線今復駛，新竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。