備好抽水機和沙包等防汛器材 台中市今早三級開設應變
西南氣流影響，中南部要防災雨勢，中央氣象局資料顯示，西南風有逐漸增強趨勢，預估影響時間自今天起至周三(4日)，台中市政府水利局為防範西南氣流可能帶來的致災性降雨，今天早上8點已三級開設應變中心。
台中市政府水利局已整備好各項防汛資材，包括抽水機251台、沙包2萬包，防汛鼎塊681塊分別放置在中科廣福路、中彰快速道路下及第三河川局烏溪倉庫，以便就近調度。
水利局長范世億表示，為避免持續性大雨對本市相關重大在建工程造成影響，已指示水利局人員針對重大在建工程進行施工中防汛整備督導作業，降低雨勢可能造成的影響，市府各抽水站人員均待命戒備中，應變中心成立後隨即進駐並持續關注水情，如水位持續高漲，將立即起抽。
水利局補充，水利局及各公所搶險搶修廠商及機具都待命因應，各抽水機組也均完成檢整與待命中，同時就轄管滯洪池進行預先排空作業，實時監控水情以因應突發狀況，確保西南氣流來襲時，不會造成淹水災情。
水利局提醒，市民出入山區應保持危機意識，隨時注意山區可能之落石，並可下載「台中水情」APP查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握最新水情，如遇淹水、水利設施災情或山區落石等，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言