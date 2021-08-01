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周末夜逢甲豐原廟東夜市人多 花市要排隊結帳

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
豐原廟東夜市昨天傍晚就有人潮。記者游振昇／攝影
豐原廟東夜市昨天傍晚就有人潮。記者游振昇／攝影

昨天是全國疫情三級警戒降為二級的第一個周末，台中逢甲夜市前晚就有人潮， 逛街民眾說在家悶太久，早就想逛街，有人拿著飲料逛累就稍微掀開口罩喝一口，豐原廟夜市也有人潮，警方昨天傍晚到夜市附近巡邏，勸導違規停車；大雅八角花市買植物人潮多，結帳要排隊。

逢甲夜市前晚就有人潮，夜市管委會人員在入口處設管制站，實名制並提醒民眾「買了就走，不邊走邊吃」，昨天台中陰雨，昨天傍晚雨勢稍停，已有攤商提早設攤，希望在下雨前多賣點，彌補疫情期間的停業損失，攤商說，要恢復到疫情前的人潮還差很大。

大雅八角花市位於台中市大雅區中清路旁，交通方便，面積大，植物種類多，昨天傍晚花市湧進買花和植物人潮，結帳需排隊，有人騎機車也載滿整車植物。

台中逢甲夜市前晚和昨晚都有人潮。記者游振昇／攝影
台中逢甲夜市前晚和昨晚都有人潮。記者游振昇／攝影
台中市大雅八角花市，昨天傍晚買植物人多。記者游振昇／攝影
台中市大雅八角花市，昨天傍晚買植物人多。記者游振昇／攝影

逢甲夜市 疫情 植物人

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疫情警戒降級前周末 逢甲、豐原廟東夜市人潮回流

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