周末夜逢甲豐原廟東夜市人多 花市要排隊結帳
昨天是全國疫情三級警戒降為二級的第一個周末，台中逢甲夜市前晚就有人潮， 逛街民眾說在家悶太久，早就想逛街，有人拿著飲料逛累就稍微掀開口罩喝一口，豐原廟夜市也有人潮，警方昨天傍晚到夜市附近巡邏，勸導違規停車；大雅八角花市買植物人潮多，結帳要排隊。
逢甲夜市前晚就有人潮，夜市管委會人員在入口處設管制站，實名制並提醒民眾「買了就走，不邊走邊吃」，昨天台中陰雨，昨天傍晚雨勢稍停，已有攤商提早設攤，希望在下雨前多賣點，彌補疫情期間的停業損失，攤商說，要恢復到疫情前的人潮還差很大。
大雅八角花市位於台中市大雅區中清路旁，交通方便，面積大，植物種類多，昨天傍晚花市湧進買花和植物人潮，結帳需排隊，有人騎機車也載滿整車植物。
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