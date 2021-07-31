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南投教育產業工會要求盡快完成國高中教師疫苗接種

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

再過1個月便開學，南投縣國高中教師三千多人仍未完成疫苗接種，南投縣教育產業工會今天表示，南投縣政府應公布各類人員施打公費疫苗順序，盡速為國高中教師施打疫苗。南投縣教育處表示，今天已先為濁水線506名教職人員施打，也希望中央履行承諾，8月4日撥補專案疫苗，完成國高中教師接種。

南投縣教育產業工會理事長辜鴻霖說，暑假期間高中職指導學生參加技能競賽及技術檢定，國中也將在8月第四周開始新生訓練，南投縣國高中教師疫苗接種早已造冊，但至今未施打疫苗。教育部公告未接種疫苗或接種疫苗未達14日者，需有快篩陰性證明，部分國高中老師因此自行到鄰近縣市施打。

他說，專案疫苗接種需配合造冊，配合固定時間接種，打完疫苗又可能有副作用。若在上課期間接種疫苗出現副作用，恐怕有停課問題。因此疫苗越早施打越好，而不是拖到8月中，快開學才接種。

南投縣教育處表示，南投縣國高中教職員工約3000人，衛生局發現統籌專案疫苗仍有506劑，昨晚緊急規畫，請竹山秀傳醫院今天為濁水溪線國高中教師施打。

因為暑期有教師需要指導學生參加技能檢定、競賽，還有校務工作推動，希望中央兌現承諾，8月4日配撥專案疫苗給縣市，讓地方可以規畫教師和醫療院所安排施打，早點完成教職員工疫苗接種，為開學做好準備。

疫苗 衛生局 教育部

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