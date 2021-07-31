億萬導演殷振豪老爸 當選員林和彰化模範父親

彰化縣員林市公所今到府表揚模範父親，億萬電影票房導演殷振豪的父親殷啟光赫然在列，俗語「虎父無犬子」，殷啟光現任雅廸飯店公司副總經理，並擔任彰化縣義消總隊副總幹事、彰化縣旅館公會常務理事，樂善好施，同時當選市級和縣級的模範父親。

本土疫情雖趨緩，員林市公所為避免群聚感染風險，取消表揚大會，改為今天起一連兩天分為四個區，市長游振雄以到府表揚方式頒獎和祝賀。員林市今年有3位縣級模範父親，分別是新生里殷啟光、中央里張四趙、仁美里賴清鐘，今天王惠美也到場恭喜他們。

殷啟光60歲育有一子一女，長子殷振豪創辦史蓓思吧公司，2020年榮獲金曲獎最佳音樂錄影帶導演獎，執導改編自2014同名韓國電影「當男人戀愛時」，4月1日上映，連映41天票房破4億元，創下台灣爆發新冠本土疫情期間最熱賣電影的傳奇。

王惠美、游振雄今到雅迪飯店表揚，殷振豪因籌拍下部電影臨時不克趕回，殷啟光的親屬舉起縣府製作看板「爸爸是我心中的巨人」、「爸爸是我的前世情人」，顯得熱鬧又喜氣。

市公所表示，殷啟光先生曾任員林義消二分隊分隊長、員林義消中隊中隊長、員林青商會27屆特友會主席，為地方公共事務出錢出力，在子女教育方面，兒子殷振豪投身第八藝術，做得有聲有色，女兒擔任農業科技研究院助理研究員，也相當有成就；殷啟光平日熱心公益，子女教育成功，市公所推薦角逐並當選縣級模範父親。

另位兩位縣級模範父親，中央里民張四趙72歲，曾在正新輪胎工作約10年，因個人生涯規劃辭職，和妻子經營小生意，因緣際會下接觸傳統產業，投資經營電鍍與拋光工廠，退休後和妻子務農。張四張熱衷廟宇活動，熱心公益，2004年當選好人好事代表，妻子受他的影響，一起為地方服務，3名子女各有事業，家庭和樂，張四趙獲選為縣級代表。

仁美里民賴清鐘88歲，先後在育英國小、橋頭國小、饒明國小擔任教師、教務主任和訓導主任，作育英才35年退休。早年學生吃過老師的「炒筍炒肉絲」，賴清鐘受過日本嚴厲打罵教育，卻以「愛的教育」獎勵代替懲罰教導學生，十分難得；他透露，對自己的子女採「重賞之下必有勇夫」，高額獎金鼓勵孩子用功讀書，3個兒子各在專業領域頭角崢嶸。

員林市公所選拔出45位市模範父親、3位縣模範父親，市長游振雄、市民代表會主席賴東位、各區市民代表和各里里長，今、明兩天親自到模範父親家中贈送獎牌、鮮花、禮品及禮券，市公所挑選2021員林燈會攝影比賽專業組首獎作品製作獎牌，游振雄題字，表達對得獎人及家庭的慶賀。游振雄說，今年疫情考驗社會人心，市公所期待透過感恩父親激發更多正面善良的力量。