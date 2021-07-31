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協助長輩登記預約疫苗 彰化加設258處服務據點

中央社 / 彰化縣31日電

部分長輩沒手機或不會上網登記、預約疫苗，因此，彰化縣政府在稅務、戶政、地政、農漁會、社區資源中心、關懷據點等258處設立實體服務據點，民眾填表格交櫃臺即有人協助。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，彰化縣連續第7天無新增確診個案，累積確診269例。對於疫苗預約，彰化縣長王惠美今天說，除村里長、社區藥局可協助，也啟動258處據點作為意願登記及預約服務實體櫃臺，彌補偏鄉長輩不會用電腦的數位落差，就算沒手機或無人協助，只要填寫名冊，就能為鄉親服務。

王惠美說，預約制第4輪疫苗預約成功總計3萬9751人，今天第4輪開打第1天，預約施打人數2萬507人，今天上午預約施打率99.5%，接下來是8月5日、6日接種，也請預約民眾依時間、地點前往施打。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，彰化、員林、鹿港、和美、二林、溪湖、田中、北斗這八大生活圈設置家用快篩衛教諮詢站，彰化縣補助7大類族群降級後「首日上班」家用快篩試劑，只要是這7大類人員，第1天上班所需的檢驗，快篩試劑將免費提供，補助以1次為限。

葉彥伯進一步表示，依中央流行疫情指揮中心規定，第2級警戒期間有7大類族群須定期快篩，從業人員首日上班須有3天內快篩陰性證明，並定期3天到7天做1次，有接種疫苗且滿14天者得免快篩，從業人員可到縣內已開設的12處家用快篩衛教諮詢站接受服務，試劑免費提供，開立證明行政費用新台幣100元須自付。

衛生局表示，7大類族群包括課照中心、補習班人員；高中以下暑期活動人員；幼兒園、托嬰中心等保育員及工作人員；演出人員及劇組人員；高中以下運動教練及防護員；競技及休閒運動場館、健身房人員；宗教神職人員等。

快篩 疫苗

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