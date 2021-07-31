台中太平社區怎麼辦？居民公投決定 票選結果今出爐
防疫降為二級警戒，台中市太平區公所社造中心今年輔導3個大樓社區推動公民審議，每個社區住戶針對社區問題提出4個行動方案，今天在「太平社造in起來」粉專直播開票，獲選為大毅植幸福「手植環保幸福共享」、豐謙時代菁英乙區「時代小手拉大手菁英動起來」，以及富宇讀樂樂社區「讀繪本好快樂」。
太平區長許貴芳說，太平區公所社造中心直播開票，鼓勵住戶在家中觀看，過程非常刺激，雖然經費有限，每個大樓社區得票數最高的方案才能獲社造中心補助執行，但社造老師在輔導的過程中，也有提供公、私部門各項補助計畫訊息，落選的方案提案人可尋求相關資源，或住戶間的共識合作，來解決社區問題。期望住戶齊心協力共同營造更好的生活。
太平區公所社造中心說， 住戶原本對於公民審議、參與式預算陌生，透過太平區公所社造中心老師的輔導，了解住戶可透過公民審議決定經費用途，每個社區由住戶分組討論改善大樓內的問題，議決出4個行動方案，例如利用大樓內公共空間設置文化走廊，展示住戶攝影、繪畫作品、菸害防治的表演行動坊，還有環保生態、親子教育、健康及情緒管理等，各具特色。
太平區公所社造中心說，這3個大樓社區居民經行動方案發表會、拉票活動及為期近1周的投票，今天在「太平社造in起來」粉專直播開票，13歲以上每人一票，各大樓得票數最高的行動方案為大毅植幸福管理委員會「手植環保幸福共享」，獲得120票、豐謙時代菁英乙區管理委員會「時代小手拉大手菁英動起來」，獲得41票、富宇讀樂樂社區管理委員會「讀繪本好快樂」獲得44票。
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