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防西南氣流發威致災 中市府備2萬沙包因應

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府水利局為防範西南氣流可能帶來的致災性降雨，已整備好各項防汛資材。圖／台中市水利局提供
台中市政府水利局為防範西南氣流可能帶來的致災性降雨，已整備好各項防汛資材。圖／台中市水利局提供

中央氣象局發布豪雨特報，西南氣流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨。台中市政府水利局為防範可能帶來的致災性降雨，8月1日上午8時三級開設，並已整備好各項防汛資材，包括抽水機251台、沙包2萬包，防汛鼎塊681塊，分別放置在中科廣福路、中彰快速道路下及第三河川局烏溪倉庫，以便就近調度。

水利局長范世億表示，為避免持續性大雨對台中市相關重大在建工程造成影響，已指示人員針對重大在建工程進行施工中防汛整備督導作業，降低雨勢可能造成的影響，同時市府各抽水站人員均待命戒備中，應變中心成立後隨即進駐並持續關注水情，如水位持續高漲，將立即起抽。

水利局表示，水利局及各公所搶險搶修廠商及機具均待命因應，各抽水機組也均完成檢整與待命中，同時就轄管滯洪池進行預先排空作業，實時監控水情以因應突發狀況，確保西南氣流來襲時，不會造成淹水災情。

水利局提醒，民眾出入山區應保持危機意識，隨時注意山區可能的落石，並可下載「台中水情」APP查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握最新水情，如遇淹水、水利設施災情或山區落石等，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。

台中市政府水利局為防範西南氣流可能帶來的致災性降雨，已整備好各項防汛資材。圖／台中市水利局提供
台中市政府水利局為防範西南氣流可能帶來的致災性降雨，已整備好各項防汛資材。圖／台中市水利局提供

台中市 淹水 西南氣流

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