防西南氣流發威致災 中市府備2萬沙包因應

中央氣象局發布豪雨特報，西南氣流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨。台中市政府水利局為防範可能帶來的致災性降雨，8月1日上午8時三級開設，並已整備好各項防汛資材，包括抽水機251台、沙包2萬包，防汛鼎塊681塊，分別放置在中科廣福路、中彰快速道路下及第三河川局烏溪倉庫，以便就近調度。

水利局長范世億表示，為避免持續性大雨對台中市相關重大在建工程造成影響，已指示人員針對重大在建工程進行施工中防汛整備督導作業，降低雨勢可能造成的影響，同時市府各抽水站人員均待命戒備中，應變中心成立後隨即進駐並持續關注水情，如水位持續高漲，將立即起抽。

水利局表示，水利局及各公所搶險搶修廠商及機具均待命因應，各抽水機組也均完成檢整與待命中，同時就轄管滯洪池進行預先排空作業，實時監控水情以因應突發狀況，確保西南氣流來襲時，不會造成淹水災情。