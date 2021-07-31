疫情降級首個假日 日月潭、清境重現遊客身影

國內疫情調降第二級警戒後首個周休假日，南投縣日月潭、清境、溪頭等景點迎來遊客，雖然下雨人數不多，九族文化村和清境空中觀景步道僅4百多人，清境農場和溪頭接近2000人，但開放用餐讓民眾出遊住宿意願增加，日月潭、清境、溪頭、杉林溪住宿率回升到三成，終於等到久違的春燕。

日月潭九蛙疊像重新打造觀景平台今天開放，一早就有遊客先睹為快，新水蛙頭平台以九蛙為圓心，遊客可以從不同角度觀賞，兩段式平台，更容易與九蛙拍攝合照，遊客也不用冒險攀越護欄拍照，但為了防疫安全，日管處也派人在場管制，避免遊客群聚。

因為下雨關係，南投各景點今天未出現大量旅遊人潮，溪頭和清境農場遊客人數不到2000人、九族文化村、清境高空觀景步道則是4百多人。陳姓遊客說，因為疫情關係兩個月幾乎足不出門，今天到清境高空觀景步道走走呼吸新鮮空氣，雨中撐傘漫步更悠閒放鬆。

南投縣觀光處長產業科長吳升說，南投縣風景區今、明兩天住宿率，日月潭、溪頭、杉林溪、清境都有二成到三成，比起三級警戒時明顯回升，主要是開放餐廳用餐，讓遊客不用為了餐飲煩惱，旅遊意願增加。

清境地區林姓民宿業者說，因為疫情嚴峻，5月便停止營業，幾乎沒有收入，雖著疫情趨緩和開放餐飲內用，終於等到遊客回來。但是觀光業者大多沒有施打疫苗，重新恢復住宿，他們也擔心遊客來自全省各地，就怕萬一出現破口，會讓觀光業雪上加霜。