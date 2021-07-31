台中樹義公園地墊有塑膠味？建設局民調8成不支持再改

台中市美樂地計畫年度預算逐年盤升，地方民代指出，高達1億1000萬的兒童遊戲場改善經費，部分民眾投訴「花大錢、做錯事」。南區議員鄭功進就接到市民陳情，今年1月才啟用的樹義園道遊戲場，新設彈性地墊，有濃郁的「塑膠味」，小朋友來玩半小時就頭暈，就醫診斷有呼吸困難、支氣管炎，認為有害健康，希望市府改善。

台中市建設局表示，南區樹義園道共融公園改善今年初完成，現場設有一組磨石子滑梯及兩組旋轉盤，鋪面緩衝材質採用無縫彈性地墊，遊戲場新設無縫粒料及黏著劑，皆有合格檢驗報告，不會造成民眾身體危害，建設局已派員多次至現場查看，並無明顯刺鼻氣味，將針對無縫地墊進行取樣送第三方檢驗公司再次檢驗，讓民眾放心。

建設局說，接獲民眾陳情後立即啟動優化規劃作業，初步以沙坑取代無縫彈性地墊，並同時進行樹義園道周邊住戶問卷調查作業，但125份問卷中，有101份問卷「不同意再次改善」，且部分認為現況安全美觀，建議維持現狀，市府將再溝通協調，與當地居民取得共識，提供更優質的活動空間。

向議員鄭功進投訴的家長說，自己帶小孩來玩冰淇淋造型的新滑梯，短短不到半小時的時間，也會感到頭暈，擔心周邊的環境賀爾蒙，對家人身體健康所產生的不良影響。

鄭功進表示，真正的公園美樂地計畫，不應淪為政治口號，每個孩子都是家長的心頭肉，所謂的去塑化絕不是單純只把罐頭遊具移除，還留下一大片的塑膠地墊，目前的兒童遊戲場安全檢驗，多數都是以使用安全為主，但容易忽視環境賀爾蒙對孩童身體的傷害，若民眾對材質選擇有疑慮，建議市府也可主動公開材料檢驗報告，讓周邊居民免於恐慌。

鐘姓民眾說，自從樹義園道新設塑膠安全地墊以來，他總是頭暈、噁心想吐甚至徹夜難眠，跑醫院、吃止痛藥幾乎成為生活日常；旁邊也有商家反映，嗆鼻的氣味，加上疫情的影響，業績至少掉3成。