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降級首假日遇降雨 中市匝道、百貨、樂園未見車潮
全國降為二級警戒首假日遇上西南氣流影響，台中市陰雨綿綿，台中市警察局交大指出，台中市各重要幹道、高速公路匝道、樂園與百貨商圈交通順暢，路上僅零星車流量，呼籲用路人雨天外出，減速慢行。
中央疫情指揮中心宣布新冠肺炎疫情警戒標準自7月27日起調降至第二級，今天是降級第一個假日，但受西南氣流影響，台中市一早降下細雨，山區甚至有瞬間大雨，谷關風景區、麗寶樂園停車場等地車輛零星、交通順暢。
台中市警察局交通警察大隊指出，受降雨影響，台中市戶外休閒場所、高速公路匝道口、百貨商圈外圍道路未湧現車潮。
台中市警局交大呼籲，本市部分地區已有間歇性兩勢，請民眾外出記得攜帶兩具，並降慢車速小心駕駛。
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