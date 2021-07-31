橘色系跳躍曲線 潭心鐵馬空橋點亮潭子夜空

台中市持續建構自行車道生活路網，建設局新建「潭心鐵馬空橋」縫合潭子區鐵路東西兩側，完善綠色運具系統，已經完工，橋體以奔跑時產生的「跳躍曲線」為設計概念，並透過多角度投射燈打亮橋身立體結構，形塑潭子夜間門戶新意象。

台中市建設局長陳大田表示，「潭心鐵馬空橋」串聯總長21.7公里的綠空廊道自行車道及14公里的潭雅神綠園道，提供市民更友善、舒適的自行車路線，實現市長盧秀燕「富市台中，新好建設」生活願景。

「鐵馬約會騎潭心，健康約會好談心」，建設局長陳大田喊出潭心鐵馬空橋口號，他說，空橋總長約320公尺，主體結構跨越省道台三線長度達55公尺，以奔跑時跳躍曲線造型呈現自行車行進時的線性速度感，橋體欄杆以均勻柔和的安全性照明，打造夜間微亮光帶，民眾只要沿中山路行經潭子區，空橋優美曲線即映入眼簾，夜間美不勝收。

為提升整體綠覆率且達到都市降溫效果，空橋除主動線通道外，周邊景觀空間也保留大面積綠地，並搭配景觀植栽與整體環境建築融合。