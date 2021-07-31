快訊

台大400人臨床試驗 AZ+莫德納混打試驗最短間隔僅4周

羽球／辛苦了！挑戰衛冕軍差一步 周天成連兩屆8強止步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高美濕地遊客中心重啟 111、309、688路公車逐步復駛

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
配合高美濕地遊客中心及木棧道8月1日重新開放，預料假日將有出遊人潮，日前因疫情停駛的111、309、688路三條路線公車，逐步恢復服務，並視人潮及疫情變化持續檢討班次服務。圖／台中市交通局提供
配合高美濕地遊客中心及木棧道8月1日重新開放，預料假日將有出遊人潮，日前因疫情停駛的111、309、688路三條路線公車，逐步恢復服務，並視人潮及疫情變化持續檢討班次服務。圖／台中市交通局提供

中央宣布自7月27日起疫情警戒降為二級，台中市交通局持續盤點公車路線、班次服務，配合高美濕地遊客中心及木棧道8月1日重新開放，預料假日將有出遊人潮，已協調相關業者將日前因疫情停駛的111、309、688路三條路線公車，逐步恢復服務，並視人潮及疫情變化持續檢討班次服務。

台中市交通局長葉昭甫說，行經高美溼地的111、178、179、309、688路，在三級警戒後，服務觀光客群的111、309、688路陸續停駛，現在疫情警戒降二級，已協調台中客運、統聯客運及巨業交通等業者，視觀光人潮及疫情變化趨勢逐步恢復111、309、688路班次。

8月1日起，111路平日恢復8班次、309路假日恢復12班次、688路假日恢復20班次，其餘時段班次仍維持暫停服務，共計增加平日8班次、假日32班次服務，方便民眾前往高美濕地、梧棲漁港及清水地區觀光景點遊憩，相關資訊可至「台中市即時公車動態資訊」( https://citybus.taichung.gov.tw/ )查詢或下載「台中公車」App。

交通局說，這次滾動式復班，跟疫情前正常班次，平日80班、假日122班相比，發車班次平日32班、假日60班，約恢復4至5成。

交通局說，中央已宣布疫情警戒降為二級，但搭乘大眾運輸工具仍須全程戴口罩、遵循相關防疫措施，台中市區公車第1排座位仍維持不開放，也請民眾遊覽景點時隨時保持1.5公尺社交距離，並注意自身身體狀況，如有不適，如發燒、咳嗽等呼吸道症狀，請儘速就醫，勿搭乘大眾運輸工具。

疫情 公車 台中市

延伸閱讀

高美濕地木棧道明起開放 實聯制、人流管制691人

台灣好行南庄線 8月1日起復駛

父親節將至 中市府贈送運將爸爸物資禮包

高美濕地木棧道8月起重新開放 人流管制上限691人

相關新聞

台中樹義公園地墊有塑膠味？建設局民調8成不支持再改

台中市美樂地計畫年度預算逐年盤升，地方民代指出，高達1億1000萬的兒童遊戲場改善經費，部分民眾投訴「花大錢、做錯事」。...

降級後第一個假日 麗寶樂園未出現報復性出遊潮

今日是疫情降級後第一個的假日，台中麗寶樂園上午9點半開園後，陸續有遊客入園。麗寶樂園表示，今日線上預約人數約1300人，...

降級首假日遇降雨 中市匝道、百貨、樂園未見車潮

全國降為二級警戒首假日遇上西南氣流影響，台中市陰雨綿綿，台中市警察局交大指出，台中市各重要幹道、高速公路匝道、樂園與百貨...

橘色系跳躍曲線 潭心鐵馬空橋點亮潭子夜空

台中市持續建構自行車道生活路網，建設局新建「潭心鐵馬空橋」縫合潭子區鐵路東西兩側，完善綠色運具系統，已經完工，橋體以奔跑...

高美濕地遊客中心重啟 111、309、688路公車逐步復駛

中央宣布自7月27日起疫情警戒降為二級，台中市交通局持續盤點公車路線、班次服務，配合高美濕地遊客中心及木棧道8月1日重新...

零接觸經濟夯 中市推鮮果智能販賣機月銷700盒

新冠肺炎疫情影響下，減少人與人接觸及排隊的「零接觸」消費模式盛行。台中市政府農業局輔導東勢區農會蔬果截切場，推出「呷追果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。