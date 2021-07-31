高美濕地遊客中心重啟 111、309、688路公車逐步復駛

中央宣布自7月27日起疫情警戒降為二級，台中市交通局持續盤點公車路線、班次服務，配合高美濕地遊客中心及木棧道8月1日重新開放，預料假日將有出遊人潮，已協調相關業者將日前因疫情停駛的111、309、688路三條路線公車，逐步恢復服務，並視人潮及疫情變化持續檢討班次服務。

台中市交通局長葉昭甫說，行經高美溼地的111、178、179、309、688路，在三級警戒後，服務觀光客群的111、309、688路陸續停駛，現在疫情警戒降二級，已協調台中客運、統聯客運及巨業交通等業者，視觀光人潮及疫情變化趨勢逐步恢復111、309、688路班次。

8月1日起，111路平日恢復8班次、309路假日恢復12班次、688路假日恢復20班次，其餘時段班次仍維持暫停服務，共計增加平日8班次、假日32班次服務，方便民眾前往高美濕地、梧棲漁港及清水地區觀光景點遊憩，相關資訊可至「台中市即時公車動態資訊」( https://citybus.taichung.gov.tw/ )查詢或下載「台中公車」App。

交通局說，這次滾動式復班，跟疫情前正常班次，平日80班、假日122班相比，發車班次平日32班、假日60班，約恢復4至5成。

交通局說，中央已宣布疫情警戒降為二級，但搭乘大眾運輸工具仍須全程戴口罩、遵循相關防疫措施，台中市區公車第1排座位仍維持不開放，也請民眾遊覽景點時隨時保持1.5公尺社交距離，並注意自身身體狀況，如有不適，如發燒、咳嗽等呼吸道症狀，請儘速就醫，勿搭乘大眾運輸工具。