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零接觸經濟夯 中市推鮮果智能販賣機月銷700盒

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市東勢區農會推出「呷追果-鮮果智能販賣機」，於西湖服務區北站與南站亮相。圖／台中市農業局提供
台中市東勢區農會推出「呷追果-鮮果智能販賣機」，於西湖服務區北站與南站亮相。圖／台中市農業局提供

新冠肺炎疫情影響下，減少人與人接觸及排隊的「零接觸」消費模式盛行。台中市政府農業局輔導東勢區農會蔬果截切場，推出「呷追果-鮮果智能販賣機」，7月1日於西湖服務區北站與南站販售，販賣機中販售截切水果單品袋、水果拚盤及鮮果原汁等優質水果產品，每月約銷售700盒。

台中市農業局表示，為增加農產品附加價值及配合消費模式改變，市府自去年起輔導東勢區農會成立截切場，每一品項均通過農藥殘留檢測、符合ISO22000及HACCP作業程序的低溫截切等嚴謹流程處理，全程搭配冷鏈運輸，保有水果原汁原味，同時兼顧營養美味。

農業局指出，智能販賣機透過恆溫控制與鎖定功能，一旦超過最佳販售食用時間，系統便直接設定鎖櫃，能有效管理食品安全，保證消費者享用到新鮮安心的水果產品，且商品從下單消費至取餐過程，少了第三人接觸，也增加山城地區水果銷售通路多元性，不僅拚防疫也拚經濟。

販賣機中販售截切水果單品袋、水果拚盤及鮮果原汁等優質水果產品。圖／台中市農業局提供
販賣機中販售截切水果單品袋、水果拚盤及鮮果原汁等優質水果產品。圖／台中市農業局提供

農會 台中市 新冠肺炎

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