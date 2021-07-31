今年芒果盛產 自製芒果乾低溫長時間烘烤口感勝出

今年全台芒果盛產，彰化縣特產金蜜芒果在其它品種芒果強勢競爭下，農民銷售格外辛苦，彰化縣就業能力教育協會攜手彰化縣農產行銷促進協會，烘製無人工添加金蜜芒果乾，雖不如進口芒果乾澄黃耐久放，但留住天然美味和豐富膳食纖維，減輕身體負擔。

農委會統計，全台芒果產量較去年增加29%，新冠肺炎疫情影響傳統銷售通路，多數農民不擅長網路行銷，農委會發起「全民吃芒果」，農民也透過親朋好友等人脈到處賣芒果。彰化縣特產金蜜芒果遭遇相同困境，縣政府向主要產地的埔心鄉農會批購，農業處向彰化縣農產行銷促進協會購買，全力消化縣產金蜜芒果。

彰化縣農產行銷促進協會找在地社團幫忙，彰化縣就業能力教育協會找湖埔社大「創意料理」教師王麗珠，設計金蜜芒果副產品。王麗珠建議優先製作芒果乾，可在常溫中保存，農產行銷促進協會討論後認同，王麗珠和湖埔社大執行長林淑玲用少量芒果試烘，發現低溫、長時間烘焙的芒果乾口感較佳，這兩天就業能力教育協會、湖埔社大成員火力全開烘製金蜜芒果乾。

林淑玲表示，採行多年的金蜜芒果乾製作法是芒果去皮削片，放入攝氏80度烤箱烘乾8小時，王麗珠調整為攝氏40度到60度，連續烘乾30小時，兩者差別在於溫度較低的長時間烘烤讓金蜜芒果不至於快速脫水，果肉較Q，兩者相同之處在於金蜜芒果製成果乾，甜度降低，不會入口感覺甜膩。

王麗珠說，金蜜芒果果肉色澤金黃，香氣類似蜂蜜，自製果乾不添加保鮮劑、人工色素和調味料，外觀有烘烤痕跡，不如市售量產芒果乾的顏色鮮黃、均勻、耐久放，但自製金蜜芒果乾的果肉較柔軟，味道天然，是健康零食的首選。