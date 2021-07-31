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玉山塔塔加遊客回流 上山避暑需防雷雨、高山反應
國內疫情警第二級警戒，國人出遊意願增加。玉山未開放登山，但海拔2600公尺塔塔加地區因為氣溫涼爽，已有遊客上山避暑兜風，但山區午後雷陣雨威力不小，遊客需注意保暖和高山反應和山區路況，確保出遊安全。
玉管處表示，目前疫情警戒第二級，有些區域登山活動尚未開放，想要攀登玉山的民眾還要再等一等，但已有遊客闖入管制區域，玉管處和保七第六大隊員警，為預防人潮群聚、防疫秩序維護等工作努力，即便夜間也會出動巡邏勤務，避免民眾誤入封閉區域登山。
各地旅遊活動回溫，玉管處提醒從事戶外活動仍須遵守防疫規範，注意體能及健康狀態，事先查明道路開放時段，如新中橫公路為上午7時至下午5時30分，南橫公路則是上午8時至下午3時開放，且周二及周四封閉。
新中橫塔塔加因為氣溫比平地低了15度，是不錯的避暑景點，但遊客上山旅遊仍須注意安全。尤其是夏季山區天氣變化劇烈，午後常出現雷陣雨或強降雨，可能導致道路崩塌、身體裝備淋濕而失溫及雷擊等風險外。
另外，遊客開車在短時間內從平地抵達海拔3千公尺以上的高山區域，人體在超過2500公尺就會因為低壓、低氧產生高山反應，建議要循序緩上並注意身體狀況，若出現調適不佳，應趕快下山，避免發生意外。
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