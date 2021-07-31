防疫警戒降級的第一個假日人潮沒回來　員林攤販叫苦

今天是防疫警戒降回第二級的第一個周休二日，彰化地區下雨，員林市藤山步道入口停車場的停車格使用率八至九成，入口處以外的停車數量稀少；來自南投縣的攤販表示，疫情降級後健行民眾回流約一成，未如預料湧現大量人潮。

員林市藤山步道平常就是退休族群健行的好去處，假日遊人如織；今天設攤賣百香果的南投縣林姓攤販說，爆發新冠肺炎本土疫情前，假日遊客的車輛從藤山步道入口處排到山下，「看不到盡頭」，爆發疫情後，遊客消失，車輛零零星星，他的生意剩不到一半。

林姓健行民眾表示，發生本土疫情前，他們經常開車走國道來藤山步道健行，南彰化工廠較少，空氣較好，他們住北彰化，開車來也值得，疫情爆發後，他們沒再過來，今天是他們在防疫降級疫後的第一次到藤山步道，跟以前相比，遊客明顯減少。

在藤山步道入口停車場擺販的藍姓水果商也說，防疫提高到第三級警戒後，他的生意大概掉到2至3成，解封和防疫警戒降級，人潮沒都回來，他的生意增加僅約一成，日子真的很難過，希望疫情趕快結束，大家重新回到原來的生活。