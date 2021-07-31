快訊

婦聯會捍衛美齡樓成最大釘子戶 4大法律戰場「這仗非打不可」

網球／最後一次選手身分搭機留給長榮 盧彥勳分享機長暖心廣播

仁愛鄉合作村正名 將恢復賽德克族語「德鹿谷」村

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
仁愛鄉合作村將恢復賽德克族「德鹿谷」村，縣府也一併將道路、學校改為「德鹿谷」作為正名賀禮。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉合作村將恢復賽德克族「德鹿谷」村，縣府也一併將道路、學校改為「德鹿谷」作為正名賀禮。圖／南投縣政府提供

南投縣仁愛鄉合作村恢復傳統名稱「德鹿谷」村，學校道路重要橋梁名稱也將一併恢復，南投縣長林明溱說，這是村民企盼多年的大事，縣府爭取中央補助和地方配合款，投入4600萬元改善通往合作村的投85線，並趕在10月下旬前完成，做為「德鹿谷」復名最佳獻禮。

仁愛鄉合作村二年前也召開部落會議，決議要將村名恢復部落傳統舊名，賽德克耆老表示，當地早期為賽德克族德魯固群，但被定名為「合作村」和族人文化、歷史毫無關連，經過討論，計劃將村名恢復為「德魯固」或「德鹿谷」，經由部落正名推動委員會做最後定案，取名為「德鹿谷」村，且學校道路重要橋梁名稱也一併更改，傳達部落歷史文化。

林明溱說，投85線從精英村經都達村到合作村，全線總長達9.64公里，縣府爭取列入中央提升道質改善工程計畫，中央核定補助3864萬元，縣府須籌措736萬元配合款，但為了原鄉部落村民行的安全及便捷，縣府不僅經費到位，更積極規劃6處路段拓寬、全線路面刨除重鋪，並加蓋水溝，增設鋼板護欄、框型噴凝土、掛網護坡及基礎補強等工程改善細項。

林明溱說，4600萬元工程原定年底前完成，但為了配合「合作村恢復傳統名稱德鹿谷」的地方大事，他特別要求工程單位加速作業及趕工，希望能在10月20日左右完工，讓合作村恢復舊名為德鹿谷村的同時也能讓村民享受到投85線道路的安全及便捷。

仁愛鄉合作村將恢復賽德克族「德鹿谷」村，縣長林明溱也爭取投85縣道修復，作為正名賀禮。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉合作村將恢復賽德克族「德鹿谷」村，縣長林明溱也爭取投85縣道修復，作為正名賀禮。圖／南投縣政府提供

林明溱

延伸閱讀

國高中教師疫苗喊卡 南投縣長林明溱：校園安全不能等

林明溱：南投剩336劑莫德納疫苗 不會打不完遭回收

南投區域排水老舊將整修 投商將彩繪成亮點

林明溱批管碧玲是「民進黨養的狗」民進黨要求道歉

相關新聞

零接觸經濟夯 中市推鮮果智能販賣機月銷700盒

新冠肺炎疫情影響下，減少人與人接觸及排隊的「零接觸」消費模式盛行。台中市政府農業局輔導東勢區農會蔬果截切場，推出「呷追果...

今年芒果盛產 自製芒果乾低溫長時間烘烤口感勝出

今年全台芒果盛產，彰化縣特產金蜜芒果在其它品種芒果強勢競爭下，農民銷售格外辛苦，彰化縣就業能力教育協會攜手彰化縣農產行銷...

玉山塔塔加遊客回流 上山避暑需防雷雨、高山反應

國內疫情警第二級警戒，國人出遊意願增加。玉山未開放登山，但海拔2600公尺塔塔加地區因為氣溫涼爽，已有遊客上山避暑兜風，...

第四輪疫苗撥發不足 彰化鄉親凌晨3點排隊盼打得到殘劑

彰化縣第四輪疫苗預約接種開打，38歲以上預約成功者可施打疫苗，今有近2萬人開打，由於中央撥發疫苗有限，有診所考量到民眾需...

防疫警戒降級的第一個假日人潮沒回來　員林攤販叫苦

今天是防疫警戒降回第二級的第一個周休二日，彰化地區下雨，員林市藤山步道入口停車場的停車格使用率八至九成，入口處以外的停車...

仁愛鄉合作村正名 將恢復賽德克族語「德鹿谷」村

南投縣仁愛鄉合作村恢復傳統名稱「德鹿谷」村，學校道路重要橋梁名稱也將一併恢復，南投縣長林明溱說，這是村民企盼多年的大事，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。