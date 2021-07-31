仁愛鄉合作村正名 將恢復賽德克族語「德鹿谷」村

南投縣仁愛鄉合作村恢復傳統名稱「德鹿谷」村，學校道路重要橋梁名稱也將一併恢復，南投縣長林明溱說，這是村民企盼多年的大事，縣府爭取中央補助和地方配合款，投入4600萬元改善通往合作村的投85線，並趕在10月下旬前完成，做為「德鹿谷」復名最佳獻禮。

仁愛鄉合作村二年前也召開部落會議，決議要將村名恢復部落傳統舊名，賽德克耆老表示，當地早期為賽德克族德魯固群，但被定名為「合作村」和族人文化、歷史毫無關連，經過討論，計劃將村名恢復為「德魯固」或「德鹿谷」，經由部落正名推動委員會做最後定案，取名為「德鹿谷」村，且學校道路重要橋梁名稱也一併更改，傳達部落歷史文化。

林明溱說，投85線從精英村經都達村到合作村，全線總長達9.64公里，縣府爭取列入中央提升道質改善工程計畫，中央核定補助3864萬元，縣府須籌措736萬元配合款，但為了原鄉部落村民行的安全及便捷，縣府不僅經費到位，更積極規劃6處路段拓寬、全線路面刨除重鋪，並加蓋水溝，增設鋼板護欄、框型噴凝土、掛網護坡及基礎補強等工程改善細項。