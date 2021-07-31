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東勢客家文化園區「客家服飾特展」 人流管制限50人

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市東勢客家文化園區於園區內舉辦「客家衫呈－客家服飾特展」，展期即日起至8月31日。圖／台中市府客委會提供
台中市東勢客家文化園區於園區內舉辦「客家衫呈－客家服飾特展」，展期即日起至8月31日。圖／台中市府客委會提供

台中市東勢區為中部最大的客家庄，東勢客家文化園區特別於園區內舉辦「客家衫呈－客家服飾特展」，展期即日起至8月31日，邀請民眾微解封後一起來看展，認識多元發展的客家服飾文化。

「客家衫呈－客家服飾特展」與台中市東勢愛鄉協進會－細手物染，以及豐原區大湳社區發展協會合作，將客家傳統的花布、肚兜、藍衫與布帽等作展出，更設置民眾著衫體驗區、拍照打卡牆，可以親自穿上客家服飾合影留念。

台中市府客委會表示，配合微解封政策，室內場館的開放人數將管制為50人，且皆須全程戴口罩、保持社交距離、配合實名制等防疫措施，讓每位民眾看展都能夠獲得安心保障，看展放心，才能用心感受與體驗客家服飾之美。

客委會主委江俊龍表示，期望透過各項藝文及策展活動，讓在地居民、遊客能感受山城客家文化的底蘊。此次特展便是邀請民眾體驗與親近多元的客家服飾文化，歡迎民眾來東勢客家文化園區，欣賞既傳統又現代，共榮發展的獨特面貌。

台中市東勢客家文化園區於園區內舉辦「客家衫呈－客家服飾特展」，展期即日起至8月31日。圖／台中市府客委會提供
台中市東勢客家文化園區於園區內舉辦「客家衫呈－客家服飾特展」，展期即日起至8月31日。圖／台中市府客委會提供

客家文化 台中市 微解封

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