影／力挺東奧中華健兒！麗寶摩天輪主題燈光秀點亮夜空

東京奧運賽事熱烈進行中，為了替中華健兒加油，麗寶樂園渡假區即日起至8月8日，在摩天輪播放東奧系列燈光秀，全長將近兩分鐘的燈光秀，讓有參賽東奧的運動項目一併呈現，邀請民眾一起熱血應援。

東京奧運累計至今已有1金2銀3銅共6面獎牌，包括舉重女神郭婞淳打破奧運3項紀錄、奪下金牌；來自台中后里的楊勇緯，獲得柔道銀牌締造台灣柔道參賽新紀錄；射箭男團魏均珩、湯智鈞以及鄧宇成射下銀牌，19歲小將羅嘉翎拿下跆拳道銅牌，舉重女將陳玟卉奪下舉重銅牌，桌球「黃金混雙」林昀儒和鄭怡靜也擊退法國組合獲得銅牌，為慶賀奪牌紀錄已創下奧運史上中華代表團的最佳紀錄，麗寶樂園渡假區特別推出東奧系列燈光秀。

麗寶樂園渡假區表示，東奧系列燈光秀自即日起至8月8日，每日晚間7點起播放至隔日早上5點，全長將近兩分鐘的燈光秀，有中華代表團的紅白藍三色梅花動畫、射箭、體操吊環、拳擊、田徑、舉重、網球、馬術、自由車、羽球、桌球、高爾夫球、柔道、游泳、划船、輕艇，以及TW GO與愛心等圖案，除了替遠赴日本的中華健兒應援，也希望在逐漸趨緩的疫情之中，鼓勵全民繼續努力，同時替醫護人員加油，用夜空中的燈光點亮希望。

位於台中麗寶樂園渡假區內的「Sky Dream天空之夢摩天輪」，直徑達120公尺，海拔總高384公尺，可以從3條國道、高鐵列車、國際機場等重要交通設施都能看得見的摩天輪，夜間燈光秀更是一大亮點，不僅在國慶日、七夕、萬聖節、聖誕節都有主題燈光表演，也曾響應世界12強棒球賽、台灣女孩日、世界早產兒日等，希望能藉由台中地標的關注度，帶動更多人一同響應賽事與公益活動。