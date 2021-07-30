彰化快篩諮詢站收費低廉 他縣市補教業爭相前來快篩

目前坊間的快篩試劑一劑約需300到400元，如果到醫院做快篩開證明所需的費用更高，但彰化縣全台首辦的快篩諮詢站，只收100到400元不等費用，已有其他縣市的補教業者特別跨縣市來彰化做快篩，彰化縣政府今天並宣布補助七大類族群 「首日上班」家用快篩試劑，如要開證明僅收取行政費用100元，提供更便利服務。

依據中央疫情指揮中心規定，二級警戒期間有七大類族群須定期抗原快篩，執行快篩頻率為首日上班須有3日內抗原快篩陰性證明，並定期3-7天快篩1次；有接種疫苗且施打滿14天者，得免除快篩條件。

七大類族群包括1.課照中心、補習班。2.高中以下暑期活動。3.幼兒園、居家保母、托嬰中心等教師及工作人員。4.演出人員及劇組人員。5.高中以下運動教練及防護員。6.競技及休閒運動場館(健身房)。7.宗教神職人員 (活動 7日內於主持儀式暫脫口罩時)。

為提供七大類族群更便利服務，彰化縣長王惠美說，彰化縣決定補助七大類族群提供降級後的「首日上班」家用快篩試劑，只要是這七大類人員，在第一天上班所需的陰性證明，快篩試劑將是免費提供，試劑免費，補助以1次為限，可至彰化縣已開設的 12站家用快篩衛教諮詢站接受服務，但是開立證明的行政費用 100元要自付， 有需要的民眾可以就近前往。

葉彥伯說，坊間的快篩試劑一劑約需300到400元，如果要到醫院做快篩開證明所需費用更高，但彰化縣的快篩諮詢站只收100到400元不等費用，有其他縣市的補教業者由於還沒有打疫苗，特別跨縣市來彰化的快篩衛教諮詢站做快篩。