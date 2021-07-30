七大族群要快篩讓很多人霧煞煞 彰化12衛教站指導快篩

新冠肺炎警戒降二級後，各行各業都盼恢復正常工作，但因許多人都還沒打到疫苗，要正常在職場工作得依賴快篩陰性證明，即使有方便又便宜的家用快篩劑，但很多人還是霧煞煞，由於每周都得快篩證明，還以為自己買快篩劑即可，其實快篩仍需醫院出具證明才算數，彰化縣已在全縣設12個快篩衛教站供民眾諮詢與進行快篩檢測，民眾可多利用。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，中央疫情指揮中心規定二級警戒期間，七大類族群工作每周需定期提出快篩陰性證明，包括課照中心、補習班、高中以下暑期活動人員、幼兒園、運動場館、演出劇組人員、高中以下運動教練、需主持儀式的宗教神職人員等。

彰化縣衛生局在全縣八大生活圈會同各醫療院所設12個快篩衛教站，員林區有員生醫院在每週三、周五上午供諮詢，員生醫院表示，目前「家用快篩」專案需造冊，僅有1次使用100元公費快篩，之後就得自費篩檢每次400元，今天首日上午包括有補教業者、參加全運會的選手、表演人員等到員生醫院進行快篩。

由於不少人搞不懂現在是否能在藥局自行買「家用快篩」劑，直接在職場出示就好？員生醫院副院長涂川洲表示，快篩還是需在醫療人員前執行，快篩陰性證明經醫療院蓋章才符合規定，否則也難免有魚目混珠問題出現。

涂川洲說，不過目前出的快篩劑可由民眾到醫院後自己執行，以往快篩棒通常需伸到鼻腔底部，有些民眾會排斥害怕用，現在在醫護人員從旁指導下，民眾可以自行把快篩棒伸進鼻腔5到10公分即可，減少對快篩棒的恐懼感。