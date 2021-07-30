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彰化補教業等7大類 縣府提供免費快篩一次

中央社 / 彰化30日電

為教導民眾正確做快篩，彰縣設立快篩衛教諮詢站，由於收費低廉，有外縣市補教幼教業者來做快篩，彰縣今天推出只要是縣內補習班等7大類族群，可免費快篩一次。

彰化縣衛生局為了推廣以及教導民眾正確做快篩，推出補助7大類族群「首日上班」家用快篩試劑篩檢服務方案，包括課照中心、補習班、幼兒園、運動場館以及演出人員等7大類族群，只要是在彰化縣執業的業者或工作人員，可以前往縣內的快篩衛教諮詢站免費做一次快篩，如要開證明，需收取行政費用新台幣100元。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪時說，依照中央流行疫情指揮中心的規定，補習班等7類族群工作人員或業者，如果沒有打疫苗需要接受篩檢，縣府補助首日上班人員免費作快篩，有需要的民眾可前往縣內的12處快篩衛教諮詢站，在醫事人員的指導下做快篩。

葉彥伯說，坊間的快篩試劑一劑約需300到400元，如果要到醫院做快篩開證明，所需的費用更高，但彰化縣的快篩諮詢站只收100到400元不等費用，有其他縣市的補教業者由於還沒有打疫苗，特別跨縣市來到彰化的快篩衛教諮詢站做快篩。

葉彥伯指出，縣府教育處、文化局等單位也向衛生局聯絡，想要安排屬於7大類族群內的高中以下運動教練以及演出人員等，前往縣內的快篩衛教諮詢站做快篩，顯示有這樣的需求。他呼籲有需要的民眾可以前往設在彰化市、員林市等鄉鎮的12處快篩衛教諮詢站，由專業的醫事人員協助民眾做快篩，也會開出諮詢紀錄單做為證明。

快篩 衛生局

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