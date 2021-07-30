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台中外埔明山社區路坍牆倒 住戶無力負擔百萬修復費喊苦
台中市外埔區水美里明山社區巷道坍塌圍牆傾倒已2年，住戶無力負擔修復費用，市府、公所多次拒絕修復路基及駁崁，台中市議員吳敏濟今日前往會勘，呼籲政府以公共安全為重，不要拘泥形式，以免釀成嚴重災害難以挽回。台中市建設局表示，近期將邀集都發局及水利局確認社區擋土牆及鄰地省農會用地水土保持情況後，協助解決住戶疑慮。
外埔區水美里長劉俊樑代表住戶表示，明山社區興建於1996年，已經25年，已找不到建商負責，2019年出現巷道龜裂、圍牆倒塌的情形。外埔區公所現勘後，以私有土地為由拒絕，幾年下來情況愈來愈嚴重，路基不斷淘空下陷，圍牆傾倒長度近20公尺。但居民多數為上班族，負擔不起數百萬元的工程費用，因此才向市府反映。
吳敏濟表示，政府基於公共安全及公共利益，出資代為施工的例子不勝枚舉，例如距離明山社區僅100公尺的天下一家社區，與中華民國農會牧場交界處，於2013年因颱過境強降雨導致土石流，災害現場也是屬於私有土地，幾經協商後，最終仍由市政府出面修築擋土牆。明山社區也與該牧場相鄰，基於相同的地質與風險， 政府應以社區居民的安全為重，不要拘泥形式，以免災害不斷擴大到難以挽回的地步。
台中市建設局表示，該巷道屬社區建築基地內通路，非屬市府養護道路範圍，由市府代為施工有相當大的困難；涉及建築基地內產權設施及山坡地擋土牆邊坡滑動部分，考量周邊住戶安全，近期將邀集都發局及水利局確認社區擋土牆及鄰地省農會用地水土保持情況後，協助解決住戶疑慮。
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