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疫苗涵蓋達30% 台中疫情記者會改不定期召開

中央社 / 台中30日電

台中市政府表示，截至今天台中市接種第1劑疫苗有84萬6594人、人口涵蓋率達30.02%，台中市疫情記者會將由每天召開改為不定期召開。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增25例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中21例本土、4例境外移入，連續3天無新增死亡病例。

下午台中市疫情指揮中心線上記者會上，台中市長盧秀燕表示，今天沒有新增本土個案，截至今天為止，台中市接種第1劑疫苗有84萬6594人、全市民總人口涵蓋率達30.02%。

台中市自5月15日起每天召開疫情指揮中心線上記者會，盧秀燕說，考量疫情逐漸穩定，加上台中市議會下週起將開議，記者會將從每天召開改為不定期召開，但防疫作為不會因此鬆懈。

至於台中市長者第2劑疫苗必須透過唐鳳系統登記預約，盧秀燕指出，先前台中市安排長者不須預約，持通知單就可到快打站接種疫苗，但第2劑中央要求回歸到系統，現在正向中央爭取，讓長者依第1次施打的模式去施打。

她說明，第1批85歲以上接種疫苗長者，要相隔10週才能打第2劑，最快要到8月24日才能施打，請長者不用著急，現在還有時間持續向中央爭取。

台中市衛生局副局長陳南松表示，唐鳳系統第4梯次疫苗，有16萬8928人收到預約簡訊，中央同意撥給10萬劑，加上第3梯次結餘2萬多劑，總計有12萬餘劑可以施打，缺口會積極向中央爭取疫苗。

陳南松說，很多民眾接種疫苗後，會拿到黃色的接種紀錄卡，上面填寫第2劑應接種的時間約在8週後，但根據中央流行疫情指揮中心新的通令，第2劑的時間可以在第10週至12週接種，原先接種卡上的時間若是在第8週，民眾不須緊張。

台中市 疫苗 疫情

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