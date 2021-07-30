不滿怡心園工程被甩鍋魏明谷要提告 彰縣：未影涉不法

彰化縣政府今天上午舉辦田尾鄉怡心園改善工程的後續工程說明會，藍綠互相甩鍋，儘管地方要求別再檢討過去，說明未來規畫並落實執行才重要，前縣長魏明谷今天下午在個人臉書PO文，標題為「上任三年的王惠美縣長，怡心園出包別甩鍋！」決意提告造謠與傳播不實訊息的人士，要求檢調單位迅速介入調查與偵辦。

「怡然自得—五感生心．田尾迎賓之心」怡心園改善工程，縣府城市暨觀光發展處長田飛鵬說明執行歷程，提到2018年8月27日委託設計監造案已簽約。立法委員陳素月後來回應，開工典禮沒提到前縣長爭取中央補助怡心園工程，等工程出包才推給前縣長任內發包設計監造案，有失厚道。

今天下午魏明谷在個人臉書PO文，提出五個疑點供鄉親思考，並表明「為了捍衛從政以來一貫清白，決意針對造謠與傳播不實訊息的人士提告，並要求檢調單位迅速介入調查及偵辦。」

魏明谷指出，怡心園城鎮之心工程因縣府執行不力，在田尾地區鬧得沸沸揚揚，他要釐清疑點以下五個疑點：第一、包括他任內沒御用設計單位，所有重大工程案均採公開招標評選；第二、2019年王惠美已就任，3月5日舉辦規劃設計地方說明會，地方若有意見，縣府有足夠時間修改，「工程會出現狀況，主要在於對上對下縣府均不肯溝通。」

第三、這類型的工程案必定依照政府採購法公開招標，不管誰當縣長都一樣，造謠者明知法規如此卻仍蓄意造謠，這才是他覺得不可原諒，必須訴諸法律以訟止謗。魏谷明提出的第四點、第五點訴求內容雷同，都是王惠美擔任縣長快3年，田尾最具指標性的工程搞不定，是還想甩鍋給誰？他奉勸「有心人士好好敦促王惠美處理此案，不要浪費心思甩鍋給前朝，…造成全國最強園藝景觀業的花鄉，自家門口的公園都搞不定。」

縣府表示，縣政是延續的，一棒接一棒，城觀處如實陳述執行歷程，未說到或影涉前縣長有任何不法，怡心園工程沒做好，縣府深切檢討，換掉原包商之後，重新設計發包，趕快完成後續工程。