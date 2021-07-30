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長者不會上唐鳳平台 盧秀燕：爭取第二劑快打站接種
台中市長盧秀燕今天在防疫記者會宣布，台中市接種疫苗到上午8時已達84萬6594人，18以上接種率為36%，人口覆蓋率破30%。中央把第二劑疫苗預約回歸唐鳳系統，但很多台中長者反映不會上網預約，台中市已向中央爭取疫苗，希望中央供應疫苗，依照快打站模式讓長者施打。
盧秀燕說，台中首創全國先例，以長者不必預約，直接由市府造冊，因為高齡長輩不會用電腦、手機預約，第一波採取快打站免預約、免排隊，直接發接種通知單，但第二劑全部都要回歸唐鳳系統，市府已注意到長輩不會上網預約，希望中央供應疫苗，依照快打站模式來施打。
她指出，台中市最高齡往下推，第一批85歲以上長輩，第二劑注射是8月24日，等於還有20多天，台中市會向中央爭取協調疫苗。建議85歲以上長者不必急，還有多天，市府會利用這段時間向中央反映。
盧秀燕也說，台中市還有很多區公所、里鄰長等有暖心行動，協助長輩如何上網填意願、預約疫苗，太平、大里區公所開班授課，教長輩去預約。
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