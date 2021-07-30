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百果山整建歷史建築、遊憩設施 盼明年設元宵燈區
交通部觀光局參山國家風景區管理處將投入三千萬進行百果山歷史建築及遊憩設施整建，將修復包括員林神社歷史建築物、兒童遊戲區、溜滑梯區等，還有四、五年級記憶中的水濂洞等，預定年底完工後，員林市公所將設置明年元宵燈會燈區，盼百果山風華再現。
百果山遊憩設施及環境等改善工程昨天舉行動工典禮，參管處處長曹忠猷、員林市長游振雄、立委陳素月、代表會主席賴東位等人參與動土典禮。
參山處代理處長曹忠猷也是員林人，他說，員林百果山風景區在民國60年代曾盛極一時，是許多人兒時記憶，大家都難忘百果山長長溜滑梯和鹹酸甜蜜餞的滋味，整建百果山設施參山處將連結百果山地區歷史、自然生態與觀光產業等元素，打造具在地主題特色的遊憩景點。
要將神社歷史建築以現代手法重現，並藉由當地既有豐富資源與四季變化呈現不同風貌，並整修改善老舊破損景觀設施，除了要將員林神社歷史建築物修復，整修部分還包括入口廣場、兒童遊戲區、溜滑梯區、植栽綠美化及照明設備等。
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