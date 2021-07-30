台中外埔路狹小車禍頻傳 蓋溝拓寬改善完工啟用

台中市外埔區外埔路連接中山路口處，幾十年來因道路狹小及視線死角，大、小車禍頻傳，經台中市議員李榮鴻及地方里長的努力下，建設局編列408萬元經費，供外埔區公所施作外埔路蓋溝及拓寬工程，如今完工通車，里民相當開心。

李榮鴻表示，該處與農田水利署、建設局、外埔區公所、六分、大同里長共同努力許久，自2019年起辦理多次會勘，包含參與工程規劃後的管線協調會議，歷經萬難終盼得經費核撥，也在農田水利署的同意下得以在溝渠上加蓋進行道路拓寬工程，希望未來能夠給民眾安全寬敞的道路。

外埔六分里長劉黃碧霞、大同里長林益年說，此處位於外埔國小學區，外埔路僅為單車道，與中山路車輛因有死角會車相當不易，今日外埔路拓寬工程完工，現場里民開心地說以後走這邊會安全許多。