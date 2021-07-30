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中市后里區月湖路補丁凹凸不平 斥資4000萬元改善

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
月湖路是后里區主要幹道，但因大小車輾壓，嚴重破損變形。圖／楊瓊瓔服務處提供
月湖路是后里區主要幹道，但因大小車輾壓，嚴重破損變形。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市后里區月湖路是連接公安路、后科路東西向的重要幹道，許多大型車輛也會行經此路段，使路面破損變形，加上自來水管線老舊漏水不時挖掘，更使道路品質每況愈下，影響行車安全。立委楊瓊瓔及台中市議員陳本添爭取納入前瞻計畫，已獲核定自來水公司老舊管線汰換工程及路面改善共4000萬元。

立委楊瓊瓔偕同中市議員陳本添今日邀請台中市養工處辦理會勘，要求養工處配合自來水公司管線汰換工程盡快完成發包程序，希望月湖路前半段能在今年底前完成改善，後半段至后科路於明年6月底前完成改善。

陳本添表示，月湖路是后里區主要幹道，各大小車輛反覆的輾壓後，路面破損難免，且該路段過去1、20年來存在自來水管老舊問題，路面下水管漏水問題嚴重，除造成水資源浪費外，也使得道路下沉。

楊瓊瓔說，多年來養護單位因缺乏經費，僅能採取小部分填平工法，使得該路段路面高高低低，東一塊補丁、西一塊凹凸，除了造成嚴重噪音擾民，更危及行車安全。感謝內政部營建署、台中市政府及自來水公司在經費上的大力支持，預期完工後將提升道路品質與人車的通行安全，為民眾帶來更為便利與舒適的交通效益。

台中市養護工程處主任秘書蔡孟奇指出，市府與水公司協調整合路平與管線開挖兩項工程，工程金額約4000萬元，將進行老舊自來水管線汰換及全面刨鋪，路線長度約2.2公里，雖然將使工程延後至明年6月底前完工，但可一次到位，避免路面沉陷，確保道路長期品質。

立委楊瓊瓔偕同台中市議員陳本添今日至台中市后里區月湖路會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔偕同台中市議員陳本添今日至台中市后里區月湖路會勘。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市 楊瓊瓔 漏水

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