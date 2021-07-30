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喬友大樓火警 時力議員籲彰縣府公布真相

中央社 / 彰化30日電

彰化喬友大樓火警造成4死，時力彰化縣議員吳韋達今天召開記者會，批評大火發生至今一個月，包括死者家屬、傷者都等不到事件真相，呼籲縣府呼應家屬期待公布真相，面對問題。

彰化喬友大樓6月30日發生大火，大樓內7到9樓有防疫旅館，旅館住客逃生不及，造成3死，另有一名消防隊員進入大樓搜救時，也不幸因公殉職。

時代力量彰化縣議員吳韋達今天上午召開記者會，針對喬友大樓火警後續檢討工作提出質疑；吳韋達指出，這場大火燒出許多問題，大火發生至今已有一個月時間，包括4名死者的家屬及傷者，都無法得知事實真相。

吳韋達說，合格防疫旅館發生大火，縣府責無旁貸，縣府調查報告遲遲未主動公布，只有在縣議會開會時的分組審查委員會進行簡單報告，也是議員要求才去拜訪家屬說明，縣府應該要召開說明會，他要問「縣政府在躲什麼？」

吳韋達指出，縣府應儘速跨局處成立建築與消防改革小組，悲劇事件不該再重覆發生，用實際改革來守護縣民生命財產安全。

吳韋達說，跟家屬聯繫溝通過程中，深刻感受家屬們對真相期待，縣府在事發後提供關懷與協助後，遲遲沒有對這場大火傷亡者及家屬進行完整說明，呼籲縣府主動公布全面性真相，這次大火中所涉及任何的制度性問題，也要縣府從憾事中取得教訓。

彰化縣政府發出新聞稿回應，喬友大樓火災全案目前包括中央及司法調查都在進行中，等調查程序完成後，該負責就負責，該法辦就法辦，等到內政部完成消防鑑定報告以及獲得司法單位同意，就會向社會大眾完整說明。

喬友大樓

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