南投中興警分局贈送平安香囊 指考考生感謝員警貼心

大學指考南投縣唯一考區在國立中興高中，中興警分局排出71人次警力，維護考場周邊秩序和防疫安全，讓考生能安心應試，中興警分局還和與名間鄉柑宅仔福德宮聯名製作平安香囊，贈送給考生，讓考生感覺相當貼心，也祝褔考生應試順利，如願考取理想學校。

防疫警戒降為二級，但防疫工作仍得謹慎小心，大學指考南投考區共有442名考生，為了確保防疫安全和考場秩序，在3天指考時間內，中興分局安排警力協助防疫和交通秩序維護，也準備平安香囊送給考生，祝福考試順利。

陳姓考生說，疫情期間參加指考，難免有些緊張，但收到象徵平安的相囊覺得考試安心許多，員警這三天頂著高溫維護秩序，還準備這麼貼心的禮物，他相當感謝。

中興警分局長黃念生說，6月16日民眾接種疫苗，中興分局針對南投醫院中興院區等2處疫苗施打場所，安排專責警力維護秩序及交通疏導，到場施打疫苗的民眾配合度高，都能按照指示規劃分流排隊，現場秩序良好。