田尾怡心園收尾工程說明吵成一團 縣府：如期發包

「怡然自得—五感生心．田尾迎賓之心」怡心園改善工程斥資1.28億元，落得縣政府與工程承包商解約，招致民進黨民代和地方民眾抨擊，今天縣政府舉辦後續工程說明會，鄉民代表、在地商家與縣議員強烈爭執，場面幾度火爆，多名村長提前離席，私下透露對說明會了無新意感到失望。

縣政府城市暨觀光處長田飛鵬先說明與工程承包商解約原因，出於包商未積極施工，即使縣府展延工期，包商派工執行情形仍然不佳，應送審的17件書圖被退件一次就不再補送審查，設計材料書圖從未送審，還要求再展延220天工期，縣政府不得不依照採購法處理在今年6月23日終止施工合約，不排除求償停工損失。

縣議員江熊一楓建議田尾鄉成立地方監督委員會，不可任由城觀處擺佈，縣府追究包商責任，也要追究監造單位有無疏失，她質疑縣府在工程經費方面說謊並攬功「刈稻尾」，聲稱去年底主動舉辦核發已施工工程款的協調會，這個會其實是她和鄉民代表許淑美接到鄉民陳情，要求縣政府召開，絕非縣政府關心春節前的工程進度而舉辦。

縣議員也是前鄉長的劉淑芳到台前，說明營建署核定前瞻計畫經費補助怡心園改善工程的始末，同時解釋增加排水設施及去年年底協調會的由來。鄉民代表許淑美當場斥責劉淑芳「一直在說謊」，怡心園附近的楊姓商家質問劉淑芳對怡心園近40年建設了解多少，劉淑芳強調從政從未說謊。江熊一楓沒指名道姓，但認為去年年底協調會確實有人「刈稻尾」。

為了去年年底協調會到底是誰第一個提出，說明會吵成一團，縣議員黃盛祿出聲制止，呼籲大家看未來，城觀處應說明後續工程變更內容、何時發包、大型遊具區位置，縣府以前種種承諾都跳票，這次要講清楚後續工程何時完工。後來說明會又失焦，再吵誰為怡心園盡心力、是誰發起去年年底協調會，北曾村長鄭銅欣出面打圓場，要大家團結共好，田尾鄉才能壯大。

「怡心園改善工程是前縣長魏明谷爭取的，開工日沒人提起，現在問題那麼多才提到工程設計、簽約都在前縣長任內完成。」立法委員陳素月說，她問過營建署，得到回覆不違反大原則的前提下，細部變更設計由縣市同意即可，城觀處可參酌地方建議變更一些設計，不要鐵板一塊卻推稱營建署不同意。

城觀處長田飛鵬作結論報告，大型遊具設施設計將刪除，遊戲區改為草皮區，未來可供鄉公所彈性運用，百景園溫室、多功能廣場、入口廣場、人行步道均已完工，第二、三停車場已完工使用，公廁結構體完工、景觀大草皮部分完工，原停車空間從339輛增加到502輛，建築師今天會會重新設計的書圖送到縣府，城觀處將運用剩餘款4300萬元，8月2日上網招標怡心園後續工程，盡量趕在今年底之前完工。