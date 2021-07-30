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竹山鎮資源回收可拿商品兌換券 今公布兌換消費72店家
竹山鎮公所從7月起開始推動「做環保、興經濟」資源回收商品抵用券活動，鎮民每天做好垃圾分類、資源回收工作，就可以得到1張10商品兌換券，第一階段店家徵選活動總共吸引百家商家來參與，最後評選出72間店家，從8月1日起，民眾就可以拿著商品券到這些店家消費，享受折扣刺激經濟。
竹山鎮公所指出，鎮民做好垃圾分類、資源回收，7月6日起連續15天，每天就可以得到1張10兌換券，從8月1日到9月30日止，清潔隊資收隨車人員就會隨車發送，民眾拿到後，從8月1日起到10月11日止，都可以拿10元券，到特定商家購買等值物品，做環保可以買東西更可以打折。
鎮長陳東睦表示，今天公布第一階段中選的 72個店家，有甜點類、小吃類、冰品、傳統小吃、簡餐類等等，範圍遍及全鎮以及社寮地區，讓民眾可以根據地緣就近使用商品券，不用因為要使用兌換券而奔波。
鎮長陳東睦表示，為活絡鎮內經濟，讓民眾能在疫情期間做環保得小確幸，這次活動已發放20萬張10元兌換券，希望降級解封後，也讓店家能度過疫情難關，能讓鎮內經濟可以慢慢活絡起來。
第一階段的商家徵選已經公布，未來仍有興趣參加的店家，也可以上公所網站或app來報名查詢，有問題也可以洽詢竹山鎮公所049-2642175轉611。
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