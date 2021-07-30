辛苦了！童綜合醫院醫護日打百支疫苗 手起水泡紅腫

童綜合醫院護理師每天為數百民眾接種疫苗，不停抽藥、消毒，使護理師們的手部乾燥變皺、紅腫，甚至起水泡破皮，相當辛苦。農委會農糧署為感謝第一線防疫人員辛勞，特地與台灣花店協會合作，致贈花束給各接種站防疫人員，童綜合醫院獲贈100束花束。

童綜合醫院的疫苗施打從今年3月22日起迄今，每日施打人數愈來愈多，護理師每天都要服務接種數百民眾，不停地抽藥、消毒、按壓針筒、撕膠帶、衛教提醒等，讓護理師們的手部乾燥、變皺、紅腫、水泡與破皮，聲音也都沙啞了。

農委會農糧署與台灣花店協會合作，致贈100束花束給童綜合醫院，感謝第一線防疫人員辛勞，由童綜合醫院總院長童敏哲、副院長吳肇鑫代表，贈送給協助疫苗施打的護理師，感謝醫護人員們這段時間來的辛勤付出。