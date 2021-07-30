演藝表演停2個月快斷炊 南投推「藝起同樂」巡迴展演

藝術表演因為疫情關係，已經停擺兩個多月，表演工作者和團隊已經2個月沒有工作收入，目前疫情警戒調降為二級，南投縣文化局即日起推出「藝起同樂、南投縣藝術巡迴演出」，「李靜芳歌仔戲團」團長李靜芳說，能夠重新踏上舞台相當感動，鄉親屆時踴躍欣賞，就是對表演團隊最好的鼓勵。

文化局長林榮森說，南投縣幅員遼闊，各鄉鎮位居偏鄉，民眾參與文化活動機會較少，為使各鄉鎮民眾就近參與藝文，文化局每年規劃南投在地演藝團隊巡迴演出，主動將表演藝術節目安排至鄉鎮出，培養及開發潛在表演藝術欣賞人口。

不過，今年5月疫情嚴峻升級三級警戒，疫情期間藝文團隊無法演出，不僅無票房收入，創作、編曲、排練、服裝製作、攝影、印刷及票務等前期作業費用卻仍照常支出，南投縣表演工作者也只能咬牙苦撐，因此，27日起調降二級警戒，文化局立刻與各團隊及鄉鎮場館單位協調配合，安排13場次的音樂、舞蹈、戲劇、傳統戲曲，提供鄉親優質演出，也讓演藝團隊稍能紓解困境。