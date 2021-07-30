快訊

指考地理／台灣缺水入題 「暈渲圖」首次命題考生覺得陌生

立陶宛贈我2萬劑AZ疫苗 土耳其航空載送明晨7:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

演藝表演停2個月快斷炊 南投推「藝起同樂」巡迴展演

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
李靜芳歌仔劇團長李靜芳（左）、文化局長林榮森呼籲鄉親參加「藝起同樂」巡迴演出，為表演工作者和團體加油打氣。圖／南投縣文化局提供
李靜芳歌仔劇團長李靜芳（左）、文化局長林榮森呼籲鄉親參加「藝起同樂」巡迴演出，為表演工作者和團體加油打氣。圖／南投縣文化局提供

藝術表演因為疫情關係，已經停擺兩個多月，表演工作者和團隊已經2個月沒有工作收入，目前疫情警戒調降為二級，南投縣文化局即日起推出「藝起同樂、南投縣藝術巡迴演出」，「李靜芳歌仔戲團」團長李靜芳說，能夠重新踏上舞台相當感動，鄉親屆時踴躍欣賞，就是對表演團隊最好的鼓勵。

文化局長林榮森說，南投縣幅員遼闊，各鄉鎮位居偏鄉，民眾參與文化活動機會較少，為使各鄉鎮民眾就近參與藝文，文化局每年規劃南投在地演藝團隊巡迴演出，主動將表演藝術節目安排至鄉鎮出，培養及開發潛在表演藝術欣賞人口。

不過，今年5月疫情嚴峻升級三級警戒，疫情期間藝文團隊無法演出，不僅無票房收入，創作、編曲、排練、服裝製作、攝影、印刷及票務等前期作業費用卻仍照常支出，南投縣表演工作者也只能咬牙苦撐，因此，27日起調降二級警戒，文化局立刻與各團隊及鄉鎮場館單位協調配合，安排13場次的音樂、舞蹈、戲劇、傳統戲曲，提供鄉親優質演出，也讓演藝團隊稍能紓解困境。

李靜芳說，能夠重新踏上舞台她相當感動，除了減輕劇團經營壓力，也會將將最好的表演呈獻給鄉親。文化局表示，鄉鎮巡迴演出除配合中央防疫管制措施，也將視疫情及氣象動態狀況，做滾動式調整，包括延期、錄影或線上直播等，後續相關活動及更新資訊，將會在文化局網站（http://www.nthcc.gov.tw）最新消息區查詢。

李靜芳歌仔劇團長李靜芳（左）、文化局長林榮森呼籲鄉親參加「藝起同樂」巡迴演出，為表演工作者和團體加油打氣。圖／南投縣文化局提供
李靜芳歌仔劇團長李靜芳（左）、文化局長林榮森呼籲鄉親參加「藝起同樂」巡迴演出，為表演工作者和團體加油打氣。圖／南投縣文化局提供

文化局 疫情

延伸閱讀

南投養生館女員工大廳群聚飲食、關包廂門遭重罰

南投移工誤觸果園高壓電網倒地 送醫不治

《巫師舊世界》桌遊將推繁中版！10萬字劇本翻譯由台灣桌遊團隊親自操刀

末代指考南投考區首日1人手機違規 物理科題目偏難

相關新聞

台中建案缺工慘延1.5年交屋！建商陳情：開放專案移工

國內防疫警戒降為二級，但國內房地產受科技大廠擴廠搶工等因素，加上先前水塔難訂等因素，導致新建案延後交屋，苦吞萬分之五日利...

台中補教業拚8月復課！快篩專案+打疫苗

國內防疫警戒降為二級，台中市有條件開放補習班復課，必需先至醫療院所接受快篩，全數取得陰性證明才能開課；補教業為迎接八月的...

田尾怡心園收尾工程說明吵成一團 縣府：如期發包

「怡然自得—五感生心．田尾迎賓之心」怡心園改善工程斥資1.28億元，落得縣政府與工程承包商解約，招致民進黨民代和地方民眾...

竹山鎮資源回收可拿商品兌換券 今公布兌換消費72店家

竹山鎮公所從7月起開始推動「做環保、興經濟」資源回收商品抵用券活動，鎮民每天做好垃圾分類、資源回收工作，就可以得到1張1...

辛苦了！童綜合醫院醫護日打百支疫苗 手起水泡紅腫

童綜合醫院護理師每天為數百民眾接種疫苗，不停抽藥、消毒，使護理師們的手部乾燥變皺、紅腫，甚至起水泡破皮，相當辛苦。農委會...

演藝表演停2個月快斷炊 南投推「藝起同樂」巡迴展演

藝術表演因為疫情關係，已經停擺兩個多月，表演工作者和團隊已經2個月沒有工作收入，目前疫情警戒調降為二級，南投縣文化局即日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。