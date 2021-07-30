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台中建案缺工慘延1.5年交屋！建商陳情：開放專案移工

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
大台中不動產開發公會理事長王至亮說，台中建案受缺工影響，很多業者延後交屋，苦不堪言。圖為台中市區昔日建案搶工興建照。記者趙容萱／攝影
大台中不動產開發公會理事長王至亮說，台中建案受缺工影響，很多業者延後交屋，苦不堪言。圖為台中市區昔日建案搶工興建照。記者趙容萱／攝影

國內防疫警戒降為二級，但國內房地產受科技大廠擴廠搶工等因素，加上先前水塔難訂等因素，導致新建案延後交屋，苦吞萬分之五日利息罰金，大喊吃不消。大台中不動產開發公會理事長王至亮說，台中有建案延後一年半交屋，經陳情內政部同意可與消費者協商，也有業者改為6年交屋因應。他建議中央，開放科技大廠「專案移工」，外籍移工以專案來台補充，讓本國勞工釋出到房地產建案，解決房市缺工問題。

王至亮說，台商回流，科技大廠擴廠搶工，尤其三級警戒後，移工暫停來台，缺工問題雪上加霜，加上建料等受全球疫情等因素影響難以取得，前陣子因旱情嚴重，水塔難訂，延了三個月才到貨，不利交屋。

他指出，台中市很多新成屋至少延後半年交屋，依規定延遲交屋，應按萬分之五日息，負擔遲延利息計算，建材漲價，遇到台商回流，科技大廠擴廠，出現搶工情況，加上衝擊建築業的交屋工期。

王至亮說，大台中不動產開發公會經向內政部陳情後，內政部同意可與消費者協商，已有建商與購屋者協議改送家電彌補，獲客戶諒解。至於未打合約的建商，則把建案交屋期延後，以大樓建案為例，一般工期三年，已有建商改為六年交屋。

他指出，建築業因應疫，以減量推案，或申請變更設計、申請延後開工、遞延推案或先建後售。業者推出包括賞屋送口罩、線上賞屋等，降低感染風險，來客因配合防疫比警戒前少，但自住買房需求仍在，來客成交率增高，預估下半年若疫情漸平穩，有助房市。

王至亮指出，今年土地及營建成本雙漲造成房價上揚；今年模板平均上漲約40%、紮筋漲60%、泥作漲20%、土方漲60%、水電漲25%、工資漲約25%，加上土地成本又飆高，房價有沒有空間下跌，台74號沿線大樓單價較去年平均每坪漲5至8萬，多數2字頭區域開價改3字頭，透天住宅漲200萬到500萬，透天豪宅開價漲500萬到1000萬，全市多數區域房價上漲1到2成。

大台中不動產開發公會理事長王至亮。圖／王至亮提供
大台中不動產開發公會理事長王至亮。圖／王至亮提供
大台中不動產開發公會理事長王至亮說，台中建案受缺工影響，很多業者延後交屋，苦不堪言。圖為台中市七期豪宅大樓林立照。記者趙容萱／攝影
大台中不動產開發公會理事長王至亮說，台中建案受缺工影響，很多業者延後交屋，苦不堪言。圖為台中市七期豪宅大樓林立照。記者趙容萱／攝影
大台中不動產開發公會理事長王至亮。圖／王至亮提供
大台中不動產開發公會理事長王至亮。圖／王至亮提供

內政部 移工 房地產

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