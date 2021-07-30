台中建案缺工慘延1.5年交屋！建商陳情：開放專案移工

國內防疫警戒降為二級，但國內房地產受科技大廠擴廠搶工等因素，加上先前水塔難訂等因素，導致新建案延後交屋，苦吞萬分之五日利息罰金，大喊吃不消。大台中不動產開發公會理事長王至亮說，台中有建案延後一年半交屋，經陳情內政部同意可與消費者協商，也有業者改為6年交屋因應。他建議中央，開放科技大廠「專案移工」，外籍移工以專案來台補充，讓本國勞工釋出到房地產建案，解決房市缺工問題。

王至亮說，台商回流，科技大廠擴廠搶工，尤其三級警戒後，移工暫停來台，缺工問題雪上加霜，加上建料等受全球疫情等因素影響難以取得，前陣子因旱情嚴重，水塔難訂，延了三個月才到貨，不利交屋。

他指出，台中市很多新成屋至少延後半年交屋，依規定延遲交屋，應按萬分之五日息，負擔遲延利息計算，建材漲價，遇到台商回流，科技大廠擴廠，出現搶工情況，加上衝擊建築業的交屋工期。

王至亮說，大台中不動產開發公會經向內政部陳情後，內政部同意可與消費者協商，已有建商與購屋者協議改送家電彌補，獲客戶諒解。至於未打合約的建商，則把建案交屋期延後，以大樓建案為例，一般工期三年，已有建商改為六年交屋。

他指出，建築業因應疫，以減量推案，或申請變更設計、申請延後開工、遞延推案或先建後售。業者推出包括賞屋送口罩、線上賞屋等，降低感染風險，來客因配合防疫比警戒前少，但自住買房需求仍在，來客成交率增高，預估下半年若疫情漸平穩，有助房市。