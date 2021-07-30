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台中市立學校新任校長布達90人 盧秀燕線上主持

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市110學年度第一學期市立各級學校新、連任校長與園長布達典禮，首次以線上連線方式進行。市長盧秀燕除感謝退休校長的付出。圖／台中市新聞局提供
台中市110學年度第一學期市立各級學校新、連任校長與園長布達典禮，首次以線上連線方式進行。市長盧秀燕除感謝退休校長的付出。圖／台中市新聞局提供

防疫優先、避免群聚！台中市110學年度第一學期市立各級學校新、連任校長與園長布達典禮，首次以線上連線方式進行。市長盧秀燕除感謝退休校長的付出，也勉勵連任校長及園長任重道遠，為教育持續貢獻，市府除力推「外師三倍增」、推動高中職跨校選課的「優遊台中學」，去年更已超前部署建立「停課不停學」，度過今年疫情。

「危機就是轉機！」盧秀燕說，今年配合防疫措施，改為線上布達舉行，但典禮仍舊非常莊重具有意義。台中去年已率全國之先，各級學校舉行線上教學演練，市府提前整備各項3C設備，即時因應今年停課不停學的需求，讓課程學習不中斷，也藉機教導孩子遇到困境不受挫，最重要的是學會解決問題。

這學期有5名即將退休的校長，將一生奉獻給台中的教育，成就每個孩子。市長盧秀燕心懷感恩與感謝，也拜託各位校長退休後繼續為教育努力，並祝福退休生活順心愉快。祝福新任、連任校長任重道遠，將教育當作重責大任，將台中的孩子交給優質的教育家手中，她非常有信心，期待校長們全力以赴。

盧秀燕說，過去2年半，市府從雙語教育做起增加預算力推「外師三倍增」，今年全市外師已由30人提升至102人，六都第一；另也推動高中職跨校選課的「優遊台中學」、設置職業試探中心幫助學生在學期間探索未來升學方向，並廣設自造教育及科技中心，全面提升科技教育成效。

台中市也實施公托公幼倍增計畫，降低師生比提高教學品質，並投入大量預算改善老舊校舍，讓學生獲得更好的教育資源。

代表退休校長致詞的太平國中校長蕭國倉表示，感謝市府為國高中教職員進行疫苗施打作業，關懷所有教師健康，大家皆感受到盧市長對教育的用心良苦，他在教育界服務已滿41年，長期秉持「用心」兩字箴言作為辦學的圭臬，他也向所有新任與連任校長勉勵三點，包括將學生當作人才培養、將家長當作朋友來對待、將老師當作益友來切磋，隨時保持熱忱，並時時激發創新創意，找出自身學校特色教導學生，將教育傳承下去。

代表新任校長致詞的龍津國小校長鍾欣男則提到，面對陽光，陰影就在我們背後，堅持對教育志業莫忘初衷的信念，從學生的需求看見自己的責任，並感謝各位前輩校長奠定基礎，才能在巨人肩膀上看得更遠，相信台中市教育將一棒接一棒，引領教育邁向更好的發展。

台中市這學期獲遴聘校、園長共90人，當中連任校長41人、調任校、園長41人及初任校、園長8人，原中平國中教師晏傳嫘出任潭秀國中校長、原惠文高中教師趙育興出任至善國中校長、原南屯國小教師羅文興出任梧棲國小校長、原光復國小教師張毅宏出任光復國小校長、原長安國小教師鍾欣男出任龍津國小校長、原大仁國小教師丁鸝瑩出任華龍國小校長。

原清水幼兒園教保員楊雅婷出任清水幼兒園園長、原台中市和平區立幼兒園園長張雅卿出任外埔幼兒園園長；此外，太平國中校長蕭國倉、立人國中校長郭志強、文雅國小校長黃智慧、梧南國小校長林立峰，以及岸裡國小校長彭道衡等5人榮退。

台中市110學年度第一學期市立各級學校新、連任校長與園長布達典禮，首次以線上連線方式進行。市長盧秀燕除感謝退休校長的付出。圖／台中市新聞局提供
台中市110學年度第一學期市立各級學校新、連任校長與園長布達典禮，首次以線上連線方式進行。市長盧秀燕除感謝退休校長的付出。圖／台中市新聞局提供
台中市110學年度第一學期市立各級學校新、連任校長與園長布達典禮，首次以線上連線方式進行。市長盧秀燕除感謝退休校長的付出。圖／台中市新聞局提供
台中市110學年度第一學期市立各級學校新、連任校長與園長布達典禮，首次以線上連線方式進行。市長盧秀燕除感謝退休校長的付出。圖／台中市新聞局提供

台中市 幼兒園 盧秀燕

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