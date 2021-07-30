彰化縣慶欣欣鋼鐵大火後 附近居民前往抗議空汙及噪音

位在彰化縣伸港鄉全興工業區的慶欣欣鋼鐵有限公司，本月23日發生大火，目前被縣府勒令停工中。由於慶欣欣最近接連發生工安事故造成員工傷亡，附近居民更長期飽受廠方空汙、噪音及車輛安全等問題，縣議員賴清美今天上午帶領約60名居民前往抗議，廠方同意在3個月內改善。

抗議民眾今天上午9時許，拉著「工安頻傳」、「噪音、空汙何時了」布條，到慶欣欣鋼鐵公司大門口前抗議，並高呼口號，前縣長、國策顧問魏明谷及立委陳秀寶也都到場聲援，廠方派出一名特助出面溝通，並有大批員工駐守大門，和美分局長金秋華也率員警到場維護秩序。

居民對於慶欣欣長期以來，造成空汙、噪音及車輛進出安全問題，表達強烈不滿。一名老婦更大聲質問，表示慶欣欣下卸廢鐵時，造成的巨大震動，「震到我家都快沈了，牆壁龜裂、水管破裂 ，向廠方反映都不被理睬 」。廠方代表表示都會依政府規定辦理改善，賴清美則要求廠方在3個月內，完成噪音及空汙的改善。

國策顧問魏明谷、立委陳秀寶也都表示，很歡迎慶欣欣鋼鐵公司在彰化設廠，提供就業機會，但也應做好敦親睦鄰，針對居民反映的事項，應切實改善。

賴清美說，經與廠方協調後，在空汙改善部分，慶欣欣同意全數更新廠內「集塵水平管」設備，減少落塵，並加速廠區綠帶更新作業，配合環保單位進行粒狀物、戴奧辛等環境檢測工作，直到改善空氣品質；噪音部分，慶欣欣同意3個月內，將現有廢鐵搬運最晚時間，從晚上9點依序提前在晚上8點前完成，以維護居民生活安寧。