台中補教業拚8月復課！快篩專案+打疫苗

國內防疫警戒降為二級，台中市有條件開放補習班復課，必需先至醫療院所接受快篩，全數取得陰性證明才能開課；補教業為迎接八月的復課，不但加入補教快篩專案到醫院快篩，已列市府昨造冊的近1.2萬名補教業教職員也完成疫苗接種。台中烏日林新醫院今統計，從26日到昨天已完成600名補教快篩專案，全數為陰性。

台中市政府因應警戒降級，有條件開放補習班復課，業界打疫苗前，每三到七天，要檢具自費快篩陰性證明，市府在29日加設35處快打站，率先為第一波第二波造冊的補教人員全面施打疫苗，總計1萬1513人，報到率高。

烏日區瞬彩美術文理補習班教職員就近到烏日林新醫院快篩。趙姓老師說，就近到醫院接受快篩，希望能讓家長感到安心。

霧峰區穎儒文理補習班陳老師說，到醫院快篩，整個過程只覺得鼻子癢癢的，不太會痛，對於八月即將恢復上課，已經完成前置作業，對此充滿信心。

烏日林新醫院長林明輝說，院方為台中市衛生局核准的篩檢醫院，戶外篩檢站的前線醫護人員仍嚴陣以待，提供採檢服務。這次補教快篩專案，各家補教業者來電詢問，26日到昨天短短四日內湧入大量快篩需求，包含吉的堡、長頸鹿、佳音知名美語補習班，及各大幼兒園、安親班，共採檢600名補教業者，全數均為陰性。