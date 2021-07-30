疫情趨緩忙做公益 傑林獅子會認養路燈照亮回家的路

新冠肺炎疫情嚴峻期間，一般公益活動暫停，時值疫情趨緩，彰化縣傑林獅子會今天捐贈5萬元認養二林鎮路燈，鎮長蔡詩傑回贈感謝狀，並表示今年目標2400盞，到今天為止認養1400多盞，期待社會善心人士共襄盛舉，為民眾點亮安全回家的路。

傑林獅子會會員一早到二林鎮公所捐贈現金5萬元，從今天起到明年8月1日認養二林鎮50盞路燈，鎮長蔡詩傑代表鎮公所回贈感謝狀，謝謝傑出獅子會奉獻，愛心溫暖二林鎮民的心。

蔡禮謙表示，這是公民參與的好機會，傑林獅子會藉由公民參與的機會希望發揮拋磚引玉的效果，達到二林鎮盞盞路燈都有人認養的目標。

鎮長蔡詩傑說，二林鎮今年路燈認養目標2400盞，大約占鎮內路燈的四成，如果公民教育推廣產生地方認同，對地方有一定感情，認養路燈應該可以達到六成，其實路燈認養是開頭，地方還有很多公共建設，包括公園、二林溪周邊景觀、防汛等，都需要公民參與，大家一起來關心。

二林鎮路燈約7500盞，2019年200多盞，蔡詩傑接任鎮長後積極推動，去年（2010）認養1275盞，今年已認養1429盞，但設定目標四成，約2400盞。鎮公所表示，民眾參與性越高，有助地方發展性，公共設施維護力越大，相對的城市建設、環境、文化、素養、宜居等指標也會越優良。