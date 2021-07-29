彰化議會國民黨團提案中央發1萬 綠營支持中央振興券

桃園市議會提案通過普發5千元振興補助，彰化縣議會國民黨團也將連署提案，尋求朝野議員支持，要求中央發現金1萬元，但民進黨彰化縣議員認為，就是因為各行各業低迷，需要振興經濟，在期限內刺激消費，一旦發現金，大家可能會存起來，沒有幫助。

彰化縣議會國民黨團書記長劉淑芳表示，今年國內疫情下來餐飲、休閒、旅宿業衝擊大，夜市、小吃攤商和餐飲業苦撐，將在議會正式連署提案，尋求朝野議員支持，由彰化縣政府透過行政程序，要求中央普發給全民現金1萬元，不用再印「振興券」，可將錢直接匯入個人帳戶，或透過村里長發放現金。

對於縣議會國民黨團的提議，縣長王惠美表示尊重，她表示，現在許多鄉親受疫情影響生活相當難過，數位券可能對長期振興經濟有效果，但現金才讓許多無法繳水電、吃飯的民眾最有感，應該先幫忙這些人度過難關。

不過，民進黨彰化縣議員賴清美批國民黨團提案普發1萬是「喊爽的」，她指出，桃園提案起碼是自己提案埋單，哪有地方議員提案給中央，「那是不是公所代表會也可以提案給縣府埋單？」若縣府自己要支付一人一萬元她樂觀其成，但這時候不是要救窮，若是要各行各業復甦，應該是以振興券政策鼓勵消費，若發現金，大部分的人捨不得花，根本不會促進經濟，無法達到振興效果。