快訊

桌球／陸評樊振東「以暴制暴」贏了林昀儒 登大陸熱搜

羽球／挑戰丹麥前球王失利 王子維止步男單16強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太魯閣號列車事故 彰化社頭鄉雙義路一期工程延後完工

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉雙義路第一期拓寬工程未完工，民眾通行不方便。圖／本報讀者提供
彰化縣社頭鄉雙義路第一期拓寬工程未完工，民眾通行不方便。圖／本報讀者提供

彰化縣社頭鄉通往彰化高鐵站的距離最短聯絡道雙義路狹窄，社頭郷公所爭取補助拓寬，去年9月19日熱鬧開工，原擬今年5月前可完成第一期工程，到現在還沒完工；鄉公所今天表示，配合台鐵近日做完平交道遮斷器改善工程，即可繼續拓寬雙義路，今年8月第一期工程可望完工通車。

地方期待雙義路早日通車，鄉公所也努力趕工，希望今年4、5月能完成第一期工程，民眾卻發現社頭鄉中山路通往雙義路的路口始終放置三角錐，不禁困惑第一期工程為何延遲，用路人仍要繞路去彰化高鐵站。

社頭鄉公所今天表示，雙義路經過台鐵平交道，第一期道路拓寬工程要配合台鐵改善平交道遮斷器工程，今年4月2日發生太魯閣號列車出軌事故，台鐵的改善工程暫時停擺，全面檢視即將發包、進行中的各項工程，台鐵平交道遮斷器沒做好，雙義路拓寬工程也不能動，近日台鐵將完成改善平交道工程，鄉公所會趕快接著做雙義路第一期拓寬工程。

社頭鄉公所說，雙義路拓寬為15公尺道路，第一期工程650公尺，從社頭鄉中山路到卓乃潭排水，預計8月底完工，第二期工程今年下半年動工，全長約300公尺，從卓乃潭排水到高鐵特區，將盡快施做。

去年9月「生活圈道路交通系統建設計畫-社頭鄉連接高速鐵路彰化車站特定區聯外道路拓寬工程」開工，場面熱鬧。鄉長劉錦昌當時表示，通往田中高鐵站（彰化站）的道路很多，距離最短的雙義路因道路線形不佳、路寬僅4至6公尺，會車困難並經常發生交通事故，鄉公所一連爭取5年，終獲補助拓寬雙義路，提高行車安全和避免民眾多花時間繞道而行。

雙義路拓寬工程總工程經費約1億7521萬元，用地費6843萬6000元、工程費1億677萬4000元，施工重點包括拓寬路面、改善全路段排水、增設友善人行空間、綠美化景觀、各管線配合埋設與遷移電桿、台鐵改建雙義路平交道。

台鐵 社頭鄉 高鐵

延伸閱讀

水患威脅土庫鎮民生活 雲縣花1800萬治水明年完工

說好的「同島一命」？彰化補教、義消、義警苦歎沒疫苗可打

彰化拚防疫與打疫苗 在地農產公司送頂級蔬果箱給縣府

2男竊機車後騎車逃了150公里到彰化 高雄警10小時逮人

相關新聞

農業大縣打疫苗！藥師桌上擺滿健保卡 幫鄉親網路登記

全民想打新冠肺炎疫苗都要上1922意願登記，但數位落差與城鄉差距下，讓許長輩無法獲得服務，彰化縣府衛生局長葉彥伯說，依彰...

太魯閣號列車事故 彰化社頭鄉雙義路一期工程延後完工

彰化縣社頭鄉通往彰化高鐵站的距離最短聯絡道雙義路狹窄，社頭郷公所爭取補助拓寬，去年9月19日熱鬧開工，原擬今年5月前可完...

高美濕地木棧道8月起重新開放 人流管制上限691人

台中市高美濕地木棧道年度維護工程完成，將自8月1日起重新開放民眾進入，並實施人流管制，以691人為限，採一進一出方式控管...

台中多家業者贈防護衣、火鍋套餐 為醫護送暖打氣

台中市記帳士公會與有巢氏房屋十期店、全友五金、台中市北屯後備憲兵荷松協會等，在立委莊競程、中市議員曾朝榮媒合下，今日捐贈...

彰化拚防疫與打疫苗 在地農產公司送頂級蔬果箱給縣府

全國防疫警戒降到二級，各縣市都在拚新冠肺炎疫苗施打，彰化縣評估百萬人口要達到最安全的疫苗覆蓋，至少還要半年才要完成，將有...

特生中心出手救集集老樹 免費提供褐根病新技術及藥劑

農委會特生中心研發治療褐根病新技術，近來與集集鎮公所植物醫生合作，為5棵集集車站前的老鳳凰木治病，免費提供藥劑，將天然抑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。