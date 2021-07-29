太魯閣號列車事故 彰化社頭鄉雙義路一期工程延後完工

彰化縣社頭鄉通往彰化高鐵站的距離最短聯絡道雙義路狹窄，社頭郷公所爭取補助拓寬，去年9月19日熱鬧開工，原擬今年5月前可完成第一期工程，到現在還沒完工；鄉公所今天表示，配合台鐵近日做完平交道遮斷器改善工程，即可繼續拓寬雙義路，今年8月第一期工程可望完工通車。

地方期待雙義路早日通車，鄉公所也努力趕工，希望今年4、5月能完成第一期工程，民眾卻發現社頭鄉中山路通往雙義路的路口始終放置三角錐，不禁困惑第一期工程為何延遲，用路人仍要繞路去彰化高鐵站。

社頭鄉公所今天表示，雙義路經過台鐵平交道，第一期道路拓寬工程要配合台鐵改善平交道遮斷器工程，今年4月2日發生太魯閣號列車出軌事故，台鐵的改善工程暫時停擺，全面檢視即將發包、進行中的各項工程，台鐵平交道遮斷器沒做好，雙義路拓寬工程也不能動，近日台鐵將完成改善平交道工程，鄉公所會趕快接著做雙義路第一期拓寬工程。

社頭鄉公所說，雙義路拓寬為15公尺道路，第一期工程650公尺，從社頭鄉中山路到卓乃潭排水，預計8月底完工，第二期工程今年下半年動工，全長約300公尺，從卓乃潭排水到高鐵特區，將盡快施做。

去年9月「生活圈道路交通系統建設計畫-社頭鄉連接高速鐵路彰化車站特定區聯外道路拓寬工程」開工，場面熱鬧。鄉長劉錦昌當時表示，通往田中高鐵站（彰化站）的道路很多，距離最短的雙義路因道路線形不佳、路寬僅4至6公尺，會車困難並經常發生交通事故，鄉公所一連爭取5年，終獲補助拓寬雙義路，提高行車安全和避免民眾多花時間繞道而行。

雙義路拓寬工程總工程經費約1億7521萬元，用地費6843萬6000元、工程費1億677萬4000元，施工重點包括拓寬路面、改善全路段排水、增設友善人行空間、綠美化景觀、各管線配合埋設與遷移電桿、台鐵改建雙義路平交道。